Комсомольск вступает в ООН

Комсомольск-на-Амуре вступает в Организацию Объединенных Наций. А точнее, Город юности примет участие в одном из направлений деятельности ООН - международной ассоциации Евроазиатского регионального отделения всемирной организации "Объединенные города и местные власти". Такое решение на заседании городской думы принели депутаты.

Членство Комсомольска-на-Амуре в этой общественной структуре должно, по идее, дать возможности и практические уроки в обеспечении эффективности местного самоуправления. 3-5 октября в Казани по одной из программ в рамках ООН соберутся представители этой организации - президент Татарстана М.ШАЙМИЕВ, полпред Президента России В ДВФО К. ИСХАКОВ, министр регионального развития В. ЯКОВЛЕВ, мэр Парижа, заместитель генерального секретаря ООН. Будет там и заместитель главы Комсомольска-на-Амуре С. СЕМЕНОВ.