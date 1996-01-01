Политэкономику городов вырабатывали в Хабаровске

В Хабаровске прошла межрегиональная конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), посвященная вопросам "Экономической политики городов на современном этапе". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Хабаровска, на первом пленарном заседании рассматривались социально-экономические вопросы.

Большое внимание и немало вопросов участников конференции АСДГ сегодня вызвала информация о практике разработки и основных положениях принятого на днях Стратегического плана устойчивого развития Хабаровска, рассчитанного до 2020 года. "Этот интерес обусловлен тем, что при весьма скромном финансовом и экономическом потенциале, без ощутимой поддержки субъектов федерации и московского центра далеко не каждый из муниципалитетов способен замахнуться на "планов громадье", - отметили в мэрии. - Об этом, а также о взаимодействии региональных и муниципальных уровней власти в реализации программ социально-экономического развития, новых подходах в регулировании экономики городов и поселений, проблемах реформирования жилищно-коммунальной отрасли шел разговор в первый день работы межрегиональной конференции АСДГ.