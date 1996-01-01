Курилы предложено "попилить"

Спустя всего три дня после назначения нового премьер-министра Японии Синдзо АБЭ в территориальном споре России и Японии появились серьезные сдвиги, сообщает "Газета.Ru".

Глава внешнеполитического ведомства Таро АСО, сохранивший свой пост в новом кабинете министров, выступая в Токио, сделал сенсационное заявление: Япония готова пойти на компромисс и отказаться от претензий на остров Итуруп - самый северный из спорных четырех островов Южно-Курильской гряды. После начавшегося бурного обсуждения заявления Асо внешнеполитическое ведомство Японии поспешило заявить, что это всего лишь один из вариантов и японцы не считают его окончательным.

Такой вариант разрешения спора между Россией и Японией за Южно-Курильские острова предложил известный профессор ИВАШИТА. Вот его схема: Япония заберет себе половину по площади спорных территорий и на этом успокоится. Итуруп из спорных островов самый большой - он составляет 55% их общей площади. Площадь остальных трех островов - Кунашира, Шикотана и Хабомаи, соответственно, несколько меньше половины, но Ивашита предлагает этой погрешностью пренебречь.

Схема Ивашиты вызвала в Японии бурные споры, которые не утихают последние полтора года. Вчера журналисты захотели услышать по этому поводу мнение министра иностранных дел, и совершенно неожиданно Таро Асо дал понять, что как один из вариантов этот сценарий ему нравится. Он заочно призвал Россию к взаимным уступкам в поиске решения проблемы Южных Курил, потому что "обеим сторонам важно сохранить лицо". "Если не будет взаимных уступок, обе стороны никогда не смогут добиться себе выгоды", - заявил дипломат.