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Губернаторов будут отстранять и сажать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Губернаторов будут отстранять от должности за различные преступления, заявил депутат Госдумы Валерий РЯЗАНСКИЙ агентству "ФК-Новости".

Он пояснил, что в думу внесен законопроект, дающий Президенту РФ право по представлению генерального прокурора временно отстранять губернаторов от должности за совершение ими правонарушения любой степени тяжести. Сейчас отстранение глав регионов от должности возможно, только если прокуратура обвиняет их в тяжких или особо тяжких преступлениях. Предлагаемая мера должна способствовать укреплению вертикали власти в России, а также оказывать дополнительное дисциплинирующее воздействие на должностных лиц.

Например, за внесение в официальные документы намеренных искажений или ложной информации будет взиматься штраф от 100 до 500 тыс. руб. (в настоящее время - до 80 тыс. руб.), а срок заключения увеличивается с 2 до 4 лет. "Мы продолжаем строить более жесткую вертикаль власти. Мне представляется, что последние события с обманутыми дольщиками показали некоторую слабость власти, неготовность решать такого рода жизненные вопросы. А значит, в этой области нам надо продолжать работать", - подчеркнул Рязанский.

Он уверен, что сегодня люди судят о власти по тому, насколько эффективно решаются или не решаются конкретные вопросы на местах. Поэтому ситуации, подобные проблеме с обманутыми дольщиками, говорят о том, что повышать ответственность власти можно и нужно. Этому, по его мнению, и служит норма нового законопроекта.

Мы должны дать возможность руководству страны более оперативно реагировать на ситуации, которые возникают в регионах. Судебные разбирательства должны проводиться в тот момент, когда Президент своим решением временно отстранил губернатора от исполнения обязанностей, для того чтобы провинившийся не мог бы влиять на объективность рассмотрения дела. Я думаю, что правильными нормами являются увеличение штрафных санкций, наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Это все выстроено в логике закона о государственной и гражданской службе, в рамках административной реформы", - добавил Рязанский.

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