Спикер Госдумы даст антрепризу в театре Горького

Сегодня, 3 октября, приморское отделение "Единой России" ждет в гости главного единоросса Бориса ГРЫЗЛОВА. Штаб "единороссов" эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Как стало известно "ЗР", встреча с народом и широким кругом партийцев спикера Государственной думы намечена в театре им. Горького. Впрочем, визит может и не состояться, точно так же, как сорвалось посещение Приморья лидером ЛДПР ЖИРИНОВСКИМ.

Члены Государственной Думы должны в срочном порядке принять бюджет РФ, по плану - до 14 октября. Жириновского по такому случаю попросили остаться в Москве. Посмотрим, найдется ли время у Грызлова. Для встречи с ним уже забронирован зал театра, где по такому случаю провели капитальную уборку.