Будущие депутаты не спешат давать "подписку о невыезде" из фракции

Призвать к ответственности будущих депутатов приморского ЗС ПК решили представители общественных организаций, входящих в Общественную палату Владивостока. В частности, претендентам на депутатские кресла так называемый "Общественный договор" предлагает публично пообещать в случае избрания не переходить из одной фракции в другую либо складывать с себя депутатские полномочия без консультаций с избирателями.

Хотя формально Общественный договор не приурочен к каким-либо выборам и носит скорее рекомендательный характер, многие местные политики не спешат брать на себя даже моральные обязательства работать на благо избирателей.

Подписание договора стартовало еще в июне, однако, как заявил сопредседатель ОП Андрей АРДАШЕВ, на сегодняшний день свои подписи под договором поставили лишь наиболее критично настроенные к краевой власти персоны, такие, как Николай МАРКОВЦЕВ и Виктор ЧЕРЕПКОВ. Что касается партий-лидеров избирательной гонки, то их представители интерес к договору проявляют, но подписывать пока не спешат - вдруг не выберут.