Инвестиции в здоровье

Сахалинская область названа министром образования РФ Андреем ФУРСЕНКО в числе регионов, где реализация приоритетного национального проекта "Образование" имеет положительные результаты. Активно продвигает инициативы президента и администрация главного города области - Южно-Сахалинска. В частности, в островной столице поэтапно воплощается в жизнь программа организации школьного питания, построенная на привлечении инвестиций. Вице-мэр Южно-Сахалинска по социальному развитию Татьяна ШУЛЬГА делится с читателями "ДК" опытом нового подхода к решению проблемы школьного питания, его организации и привлечения в эту сферу частного бизнеса.

Досье Организация школьного питания - комплексный процесс, требующий узкопрофессиональных подходов. Как свидетельствует общероссийский анализ ситуации, за последние несколько лет в нашей стране этот процесс оказался запущен. Прежняя система школьного питания за годы перестройки была разрушена, а новая не создана. Руководитель Роспотребнадзора РФ Геннадий ОНИЩЕНКО признает, что только 25% школьников в России получают горячую пищу два раза в день, на завтрак и обед. Сегодня о проблеме заговорили на федеральном уровне. Не случайно апрельское заседание "круглого стола" в Государственной думе целиком было посвящено теме здорового школьного питания. Все это лишь подтверждает актуальность вопроса. Он, по существу, выливается в проблему здоровья нации.

Суть проблемы

Когда год назад мэром Южно-Сахалинска был избран Андрей ЛОБКИН, в рамках предложенной им социальной политики новая администрация сделала оценку состояния школьных столовых, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск". Как показала проверка, ситуация со школьным питанием была близка к катастрофической. В подавляющем большинстве школ не было пищеблоков, отвечающих необходимым требованиям. Повсеместно нарушались санитарно-гигиенические нормы. Это касалось не только общего состояния обеденных залов, но и размещенного в них оборудования. В большинстве случаев оно оказалось изношенным на 80% и безнадежно морально устаревшим. Во всем городе нашлась только одна школа, которая имела пищеблок, оборудованный пароконвектоматом, - специальной установкой, применяемой во всем мире для быстрого и равномерного приготовления пищи с сохранением большего числа витаминов.

По последним статистическим данным, в южно-сахалинских школах в 2005-2006 учебном году питалось всего 52% школьников, то есть около 10 тысяч учащихся из почти 20 тысяч детей и подростков. Это значит, что оставшаяся часть завтракала и обедала шоколадными батончиками, чипсами, в лучшем случае домашними бутербродами, одним словом, продуктами, не рекомендованными в большом количестве педиатрами и диетологами для детского организма. Все это, естественно, отрицательно сказывается на здоровье наших детей. Стало очевидно: если проблему не решать в экстренном порядке, то через несколько лет из южно-сахалинских школьников вырастет поколение с ослабленным здоровьем. Учитывая, что учащиеся проводят большую часть времени в образовательных учреждениях, им просто необходимо полноценное горячее питание, причем дважды в день.

Решение в пользу частника

По действующему российскому законодательству организация школьного питания возложена на муниципальные образования. Время показало, что эта ноша оказалась не под силу местным властям. Муниципалитеты не располагают достаточными финансовыми возможностями и без поддержки государства не в состоянии решить эту проблему. В такой ситуации у администрации Южно-Сахалинска было два выхода: один - оставить все без изменений, поддерживая действующую модель, не особо заботясь о разнообразии и витаминизированности рациона учащихся, и второй - использовать принципиально новую схему организации здорового школьного питания с привлечением серьезных капиталовложений. Учитывая, что питание школьников - вопрос социально значимый, мы воспользовались положительными наработками других регионов. Был обобщен опыт Ярославля, Казани, Ставрополя и других городов, сотрудничающих с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами.

В результате мы пришли к выводу, что единственно оправданным решением будет организация школьного питания в партнерстве с представителями социально ответственного бизнеса, готовыми вкладывать в масштабный проект солидные финансовые средства. Для нас важно было, чтобы приоритетом для инвесторов стали не ситуативные интересы, а стремление решить общегородской вопрос. К сожалению, никогда прежде при организации питания никто не задумывался над тем, как обеспечить школьников не просто горячей, но и полноценной пищей, с учетом климатических особенностей, экологии островного края. Не ставилась цель организации диетического питания для детей с избыточным весом, создания отдельного меню для страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и так далее. А ведь нам, взрослым, тем более работникам муниципалитета, отвечающим за безопасность горожан, известно, что легче предупредить возможную болезнь, чем лечить.

Итогом обсуждения этой темы на коллегиях при мэре, а также анализа уже имеющегося опыта стало создание муниципальной программы "Школьное питание". Она разработана в соответствии с задачей Президента РФ Владимира ПУТИНА, поставленной перед правительством, а именно - сформулировать предложения по реорганизации системы питания в общеобразовательных учреждениях на основе использования современных технологий производства и транспортировки пищевых продуктов.

Начальным этапом в реализации муниципальной программы стала централизация самой системы организации детского питания. Понятно, что централизованное снабжение образовательных учреждений позволит за счет снижения себестоимости отдельных продуктов ввести в рацион школьников большее количество овощей и фруктов, обеспечить детей и подростков рациональным и сбалансированным питанием, соответствующим возрастным потребностям. Кроме того, новая схема снабжения позволяла упорядочить контроль качества приготовления пищи и наполняемости рациона. В целом мы поставили перед собой цель создать эффективную систему здорового школьного питания, чтобы исключить возможность возникновения и распространения различных инфекций.

Администрация города основательно изучила предложения всех предприятий, которые смогли бы взять на себя ответственность за школьное питание, и главное - располагают возможностями для выполнения программных мероприятий. В итоге исполнителем проекта была выбрана компания "СахалинСпецОбслуживание". Данный инвестор предложил администрации Южно-Сахалинска обоснованную и долгосрочную программу, предусматривающую поступательное переоборудование школьных столовых, капитальный ремонт помещений с учетом всех санитарно-гигиенических требований. Для начала компании было предложено отработать организацию питания на примере нескольких школ, чтобы на деле оценить эффективность нового подхода. В результате уже сегодня можно с уверенностью сказать, что этот учебный год стал за последние годы первым, когда школы Южно-Сахалинска приняты практически без замечаний Роспотребнадзора.

За счет собственных средств "СахалинСпецОбслуживание" привело в порядок в школах сантехническое, холодильное и электрооборудование, затратив на это 4 млн 362 тыс. рублей. Этим работам в учебных заведениях не уделялось внимание более пятнадцати лет. Впервые за продолжительный срок в соответствии с техническими нормами проведены работы по наладке вентиляционных систем. Все городские школы требовали доукомплектования или полную замену оснащения пищеблоков. Компания "СахалинСпецОбслуживание" приобрела несколько комплектов нового холодильного и технологического оборудования, закупила для столовых средних школ линии раздачи на общую сумму около 1 млн рублей. Использовала на приобретение буфетного оборудования, в том числе микроволновых печей для всех учебных заведений 800 тыс. рублей. В новом учебном году свыше 2 млн рублей компания потратила на покупку для ряда школ столовой мебели и приборов, отвечающих требованиям безопасности и современным гигиеническим стандартам.

Благодаря поддержке инвестора начинает решаться и вопрос эстетической составляющей организации питания детей в городских школах. К сожалению, данному аспекту у нас уделялось незаслуженно мало внимания, тогда как, к примеру, в развитых странах проводятся специальные уроки здорового питания, научно обосновываются цветовые решения в оформлении залов, подборе посуды и прочих деталей интерьера. Все эти тонкости теперь будут учтены и в южно-сахалинских школах. Общая сумма инвестиций, которые "СахалинСпецОбслуживание" планирует до 2016 года направить на улучшение материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков, в рамках городской программы составит 30 млн рублей.

Одной из составляющих программы станут просветительские мероприятия по формированию культуры питания. Буклеты, тематические стенды и занятия со специалистами - это лишь малая часть намеченных действий по формированию и популяризации здорового образа жизни. Такие перемены, безусловно, благоприятно скажутся на психосоматическом состоянии детей.

Мы понимаем, что пристрастия взрослого человека изменить трудно, а привить детям основы правильного питания вполне реально, даже несмотря на вездесущую рекламу малополезных продуктов. В этом администрация города и видит нашу задачу. Большая роль в этом процессе отводится и родителям. Отдельное направление в программе будет посвящено разъяснительной работе с родителями. Они должны стать нашими союзниками в поддержании здоровых приоритетов у школьников.

Основная цель начатых преобразований - создать благоприятные условия для формирования здорового образа жизни и стимулировать интерес школьников к заботе о собственном здоровье. Ведь здоровье наших детей - залог здоровой нации.