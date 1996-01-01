Кому нужен Дальний Восток?

Сокращение населения становится для России угрозой номер один, принимая год от года фатальные очертания. Похоже, сбывается пессимистический прогноз ООН - к 2050 году в России останется 95 млн жителей, причем с преобладанием людей пожилого возраста. Наиболее ощутимо запустение коснулось Дальнего Востока. За последние 15 лет регион потерял почти 1,6 млн человек, то есть около 16% проживающего здесь населения. К 2015 году численность дальневосточников может сократиться до 4,5 млн человек. Если процесс примет необратимые формы, Россия может потерять эту часть страны. Территорию молодую с точки зрения освоения и богатейшую по своим ресурсам. Кто будет здесь жить?

Государева территория

Статистика перестает быть только статистикой, когда социальное явление затрагивает твоих родных, друзей, знакомых. Для дальневосточников проводы на "большую землю", разговоры о тех, кто уехал или собирается уехать - общее место, общее настроение, жизненное состояние. Как ни парадоксально, но территория жива, пока есть кому уезжать.

Огромное пространство с названием "Дальний Восток" стало воплощением освоения "новых земель" и продуктом бесконечных миграций населения в XX веке: принудительных и добровольных, насильственных депортаций и "переселений народов", ГУЛАГа и жертв раскулачивания. Речь идет о судьбах миллионов людей, о разрушении устойчивых семейных, родовых, социальных связей и создании их на новом месте.

С другой стороны, Дальний Восток - редчайшее явление мирового уровня с точки зрения полезных ископаемых, а в перспективе - глобальная сырьевая база. В российской же истории региону отведена роль важнейшего геополитического ресурса государства. Но с самого начала отдаленная от столиц земля со сложными климатическими условиями оставалась государевой землей, целиком зависящей от государственной политики заселения, льгот и субсидий. Сельскохозяйственное и военное освоение времен царской России сменилось индустриальным строительством в советское время, но прямая зависимость от центра сохранялась. Миграционные потоки, ориентированные на Восток, принесли результаты. Вплоть до 1991 г. темпы роста населения здесь были самыми высокими в России, его численность с 1926-го по 1992 годы выросла в три раза и достигла 8 млн человек.

Где на Дальнем Востоке жить хорошо?

Такова уж данность, что уникальные и богатые ресурсы размещены в жестких климатических зонах. Исторически, то есть на момент начала освоения, здесь проживали только малочисленные коренные народы. При всем богатстве выбора мы имеем зоны Крайнего и Ближнего Севера, а также юга Дальнего Востока.

Крайний Север со среднегодовой температурой около минус 20 градусов противопоказан для длительного проживания человеку европейского типа. Ближний Север относится к зонам с неблагоприятными климатическими условиями, но адаптация человек здесь все-таки возможна. Следовательно, в таких районах возможно ограниченное проживание постоянного населения. Юг Дальнего Востока - это зона с положительной среднегодовой температурой воздуха. В истории цивилизации такие земли заселялись постоянным населением. Вот только не все определяется относительно теплым климатом, красотой природы и близостью моря.

Исход 90-х

Старая парадигма развития региональной экономики себя исчерпала в начале 90-х прошлого века. С началом экономических реформ поддержка со стороны государства производства и человека сократилась до минимума. Крушение миграционной политики на Дальнем Востоке обозначилось в 1991 году, когда величина оттока населения превысила естественный прирост, что впервые привело к уменьшению общей численности населения. Чукотский округ потерял около 70% своих жителей, Магаданская область - более половины, Сахалин и Камчатка - четверть. Миграционный отток за 1991-2004 гг. составил 70% от общего сокращения числа жителей Дальнего Востока, а потому его можно трактовать как некий "исход".

Уезжали люди энергичные, с высокой квалификацией. В первую очередь "исход" затронул интеллектуальный потенциал региона. Этот отток стимулировала утрата сравнительных преимуществ региона в области доходов, стабильности, общественного статуса. Исчез главный стимул - преимущество в доходах. Заработная плата заметно подросла лишь в 2003-2004 годах, но прожиточный минимум до сих пор не поспевает за стоимостью жизни.

Досье Номинальные денежные доходы в расчете на душу населения по Дальневосточному федеральному округу выше среднероссийских, а реальные доходы на 20% ниже. Доля дальневосточников с доходами ниже прожиточного минимума достигает от 21,2% до 30,5% при средней величине по России 17,8% .

За годы перестройки движение активных людей на север и на восток из центральных областей России практически иссякло. Началась миграция внутри региона - с севера на юг.

Расчеты специалистов показывают, что к 2010 г. демографическая кривая резко пойдет вниз и к 2025 г. может опуститься до 4,7 млн человек. Это - численность населения в 1959 году. К 2050 г. при неизменности сложившейся демографической ситуации на Дальнем Востоке число жителей может составить всего порядка 4 млн чел.

После кризиса 90-х регион стал все больше походить на автаркию, территорию обособленную и замкнутую, изолированную от основной части страны, утратившую с ней экономические, политические и культурные связи.

"Русский крест"

Первой реакцией на снижение уровня жизни стало сокращение рождаемости. Одновременно росло число абортов. Соотношение числа абортов на 100 родов в 2004 г. составило в России 122, а на Дальнем Востоке - 140. Только за один 2004 г. регион потерял порядка 100 тыс. детей из-за насильственной смертности. В дополнение к низкой рождаемости, начиная с 1993 г., установился неприемлемо высокий уровень смертности. Она на Дальнем Востоке увеличивается темпами, превосходящими аналогичный показатель по России. Специалисты заговорили о сверхсмертности.

Идущая вверх кривая смертности и падающая вниз кривая рождаемости, или "русский крест" депопуляции, наиболее выпукло проявлен именно на Дальнем Востоке. Его последствия предсказуемы уже сегодня. Население стареет, сокращается численность экономически активных жителей, увеличивается демографическая нагрузка на работающих. Сегодня Дальний Восток "стареет" лидирующими темпами. К 2015 г. на одного работающего жителя будет приходиться 6-7 человек иждивенцев.

Демографическому кризису сопутствует сокращение средней продолжительности жизни. Среднестатистический мужчина в ДВФО не доживает до среднероссийской возрастной границы смертности. Собственно, продолжительность жизни можно рассматривать как показатель уровня и качества жизни. Не нужно быть большим аналитиком, чтобы сделать простой вывод: сокращение населения, его старение в ближайшем будущем станут естественными ограничениями для экономического развития региона со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Временщики

Миграцию на Дальний Восток государство стимулировало экономически, решая тем самым задачи освоения природных богатств и охраны границ. Другое дело, что сжатые по меркам цивилизации сроки формирования населения обернулись высокой концентрацией в его составе временных жителей, которые ориентированы на выезд. По мнению исследователей, временный и постоянный житель - это разные люди с точки зрения экономического, экологического, демографического и социального поведения. Отчасти поэтому с ухудшением общеэкономической ситуации с территории начался интенсивный отток населения. Психология "временщика" - одно из главных негативных последствий советской политики освоения Дальнего Востока, продукт миграционной политики прошлых лет. Сейчас реализуется его негативный экономический эффект.

За количественным изменением численности населения кроются серьезные качественные трансформации. Специалисты бьют тревогу, утверждая, что дальневосточный социум находится в процессе деградации.

Снижение численности экономически активного населения обернулось нехваткой высококвалифицированных кадров. Это выразилось в том, что в повседневной экономической жизни все чаще приходится иметь дело с низким профессиональным уровнем работы во всех сферах.

Еще один признак деградации - расхищение сырьевых природных богатств региона с целью скорейшего обогащения при минимальных трудовых затратах. Частным предпринимателям и крупным хозяйствующим субъектам при ориентации на временное пребывание в регионе выгоднее продавать сырье, чем заниматься его переработкой.

Кроме того, Дальневосточный федеральный округ занимает первое место среди других округов Российской Федерации по числу зарегистрированных преступлений - 2161 на 100 тысяч человек. Картину завершают социально обусловленные заболевания, наркомания и алкоголизм. Число зарегистрированных наркоманов в Приморском крае, ключевом пограничном регионе Дальнего Востока, более чем в 2,5 раза превышает среднероссийские показатели.

Но даже в больном организме заложены огромные компенсаторные способности. Ослабление государственной поддержки включило внутренние механизмы. Произошла реструктуризация экономики, начался ее неустойчивый рост. Это касается, прежде всего, Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Амурской областей. Чувство отчужденности от центральной России стало замещаться переориентацией на внешние рынки. С преимущественной нацеленностью экономики на экспорт связан успех в ключевых областях. Речь идет в основном о сырьевых ресурсах.

В то же время сфера высокоэффективных отраслей экономики ограничена. Инновационный путь развития потребует серьезного прироста инвестиций в экономику. Соотношение таково: увеличение валового регионального продукта на одного занятого ежегодно на 9-10% потребует 12-13% прироста инвестиций. В такой ситуации необходимы срочные экономические меры, чтобы выровнять условия ведения бизнеса в регионе по сравнению с другими регионами России.

Таким образом, сама жизнь определила благоприятные территории по своим климатическим и экономическим условиям, а идея максимального повсеместного заселения Дальнего Востока себя окончательно исчерпала. Однако дальнейшее развитие и в незаселенных регионах возможно при создании условий для массового переселения людей. "Задача закрепления и привлечения населения на Дальнем Востоке насущна. Но именно в такой последовательности - сначала закрепление имеющегося населения, потом - привлечение", - уверена Елизавета ТЕЛУШКИНА, начальник управления территориального развития Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края.

В рыночных условиях людей не привлечь только лозунгами и "длинным рублем". На Дальнем Востоке в годы советской власти активно строились заводы и шахты, но неразвитой оставалась социальная инфраструктура. Так дальневосточные города оказались один на один с советским наследием. Без рабочих рук не создашь инфраструктуру, а без инфраструктуры не привлечешь высококлассные кадры. Специалисты видят единственный выход из ситуации - привлечение рабочей силы из-за рубежа. Особенно актуально привлечение сезонных рабочих из Юго-Восточной Азии для строительства жилья, дорог, объектов самого широкого назначения. По разным оценкам, потребность в иностранной рабочей силе к 2010 г. может составить 440 тыс. чел. Тогда как человеческий ресурс соседних стран практически неисчерпаем.

Око могущественного соседа

В пограничных российскому Дальнему Востоку провинциях северо-восточного Китая проживает 107 млн человек. Руководство страны с населением в 1,3 млрд жителей отчетливо осознает проблемы занятости уже в ближайшие десятилетия. Беспрецедентный рост населения трудового возраста привел к тому, что в деревнях насчитывается около 200 млн излишних трудовых ресурсов. По оценкам специалистов, его численность к 2020 г. достигнет 940 млн чел. Понятно, что иммиграционные процессы будут приобретать размах и не обойдут стороной Дальний Восток России.

В общественном сознании почти укоренилась неизбежность того, что жить и работать более тесно с китайскими товарищами нам придется в любом случае. В то же время постоянно нарастает страх перед возможным усилением присутствия китайцев на нашей территории. Пока процент смешанных браков ничтожно мал, даже присутствие их в качестве трудовых мигрантов несравнимо с другими странами.

Досье За 1999-2002 гг. в регионе получили вид на жительство 701 гражданин КНР, а приобрели гражданство 71 человек. В выдаче вида на жительство лидирует Амурская область, а в получении гражданства - Приморский край. Смешанных браков к настоящему времени в округе 228, из них 155 - в Приморье.

Тем не менее в опросах россияне показывают высокий градус социальной тревоги. Более трети не готовы к тому, чтобы китайским гражданам предоставлялись работа, гражданство, право приобретения земли. Один пример: китайские семьи, проживающие на российской территории, полностью обеспечивают Уссурийский оптовый овощной рынок по низким конкурентным ценам и на 2/3 снизили импорт овощей из Китая. В пригороде Уссурийска 200 зон по производству овощей, где работают китайские крестьяне-огородники. Чистый доход на душу этих производителей овощей в России составил примерно 10 тысяч юаней, или 35 тыс. рублей.

Если отбросить социальную истерию и политические спекуляции, то ясно, что основная угроза позициям России на Дальнем Востоке - "рыночная" несостоятельность и проблемы самой России, а не пресловутый "китайский вопрос". Ощущение "желтой угрозы" проявляется в зеркале угрозы реального отторжения Дальнего Востока. И в этом стоит признаться самим себе. "Пока очевидна другая угроза: Китай создает условия для ухода капитала и людей с нашей территории. Китайцы реально создают преференции, они более открыты и привлекательны для российского бизнеса", - считает Юрий АВДЕЕВ, директор Института региональных проектов Тихоокеанского центра стратегических разработок.

Дальневосточный федеральный округ - форпост России на ее восточных рубежах. Но это означает лишь одно: относительно Дальнего Востока нужна протекционистская политика, чтобы не потерять эту территорию в составе России. "Как иначе преодолеть годами сложившиеся повышенные затраты на воспроизводство рабочей силы и содержание социальной сферы? - говорит Елизавета Телушкина. - Дальнему Востоку нужна федеральная демографическая политика".

Очевидно, что определенная часть китайских граждан свои планы на будущее связывает с Россией. В надежде получить гражданство или, накопив стартовый капитал, расширить свое дело в РФ. Это классическая трудовая миграция, стремление завоевать свою "нишу" в экономике принимающего общества, благодаря энергии, предприимчивости, готовности к лишениям и тяжелому труду, свободному отношению к российским законам. И они блестяще справляются с этой задачей.

На поиски работы в других странах китайцев толкает не только безработица, но и низкодоходная занятость у себя в стране. Подчас мы забываем, что китайские трудовые мигранты практически не конкурируют с резидентами региона. Местное население не стремится занять те свободные ниши на рынке труда, где требуется выполнять неквалифицированную, грязную и низкооплачиваемую работу. То есть основная часть работающих китайцев на Дальнем Востоке - это действительно трудовые мигранты. Вряд ли нам стоит ожидать от них серьезной угрозы.

Прямо или опосредованно в дальнейшем Китай будет играть все возрастающую роль в судьбе Дальнего Востока России. Поэтому непосредственное участие китайских граждан в развитии приграничных территорий, иммиграция из Китая как способ развития производительных сил Дальнего Востока - это наиболее реализуемый сегодня сценарий, подсказанный жизнью. Другое дело, соблюдение принципов разумности и достаточности в миграционных процессах с российской стороны. Тут уж ответственность ложится на принимающую сторону. Объективно говоря, исключительно сырьевое использование региона при варварском и безответственном социально-экономическом поведении "временщиков" не имеет национальности и способно привести к самым негативным последствиям в глобальных масштабах.

Гарант геополитики России

Недофинансирование программ развития Дальнего Востока в последние годы недвусмысленно подтверждало простой тезис о "спасении утопающих" и русском "авось". Дальневосточный социум адекватно видоизменялся в предлагаемых обстоятельствах, но решение все большего числа людей покинуть территорию постепенно стали рассматривать под углом большой политики. В зоне геостратегического напряжения, где территориальные интересы России приходят в соприкосновение с интересами США, Японии и Китая, постоянное российское население является гарантом сохранения региона в качестве ресурсной базы российской нации, по крайней мере, на обозримую перспективу.

Итак, по замыслу политиков в регионе должно сформироваться ядро постоянного населения на юге, вдоль границы с Китаем, где условия жизни для человека относительно благоприятны. "Конечно, по каждому предложению делались экономические расчеты и обоснования. С фактически сложившимися объемами финансирования из федерального бюджета проблемы Дальнего Востока не решить, - считает Елизавета Телушкина. - Если же оставить Дальний Восток наедине с его проблемами, то для России это по существу означает уйти из Восточной Азии. Федеральный центр это уже понимает, а если понимает, то, может быть, будет делать что-либо в этом направлении".

Так, эксперты и политики заговорили о разработке новой системы стимулирования, привлечения и закрепления кадров и населения на Дальнем Востоке.

Программа переселения

Общероссийские масштабы демографического кризиса снова вызвали к жизни программы массового переселения людей. Очевидно, что одним из первых регионов, который начнет принимать переселенцев, станет Дальний Восток. В конце августа этого года администрация Приморского края представила в Правительство РФ программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом для согласования ее с федеральными органами. Сейчас она в стадии доработки. По мнению разработчиков, первоначальный замысел претерпел серьезные изменения.

Программа рассчитана на шесть лет - до 2012 года - и разделена на три этапа: по два года каждый. В течение первых двух лет планируется принять 1500 переселенцев и отладить механизмы управления миграционными потоками. На последующих этапах предполагается принимать до 25 тысяч человек ежегодно.

"Мы должны понимать, что наиболее ценный ресурс сегодня - люди, способные своим трудом повышать ценность территории, и борьба за трудовой ресурс между российскими регионами будет лишь усиливаться, - уверен Юрий Авдеев, директор Института региональных проектов Тихоокеанского центра стратегических разработок. - Пока это лишь головная боль для чиновников".

Основная идея программы заключается в установлении договорных отношений между государством и переселенцем (его семьей): я хочу переехать в конкретное место и работать там, а государство берет на себя компенсацию первоначальных затрат. Вопросы, связанные с трудоустройством и жилищными условиями, отнесены к компетенции субъектов Федерации и местных органов власти. "Не думаю, что оплата проезда и место в общежитии могут стать серьезным стимулом для переселения. Если это так, то мы сами создаем почву для привлечения бедного населения со всеми вытекающими отсюда последствиями, - считает Юрий Авдеев. - Только крупные инвестиционные проекты, заказчиком которых выступает федеральный центр, крупнейший бизнес уровня Газпрома, могут быть интересны для специалистов, которых стоит привлекать".

Как заявил полпред президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ, реальная работа должна начаться с создания условий для массового переселения людей на российский Дальний Восток. Речь идет о прецедентной государственной программе добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. О возможном переселении из центральной части страны, стран ближнего зарубежья, а также из Китая, Южной Кореи и даже Японии. По мнению специалистов, только такие меры могут сохранить в будущем Дальний Восток за Россией.

По некоторым расчетам, переселение одной семьи на Дальний Восток из центра России обойдется в сумму от $200 до 250 тыс. В стоимость входят не только строительство жилья и создание социальной инфраструктуры, но и создание новых рабочих мест.

"Программой предусматривается, что значительная часть затрат ляжет на регионы. Но пока никто вслух не обсуждает вопрос: какими ресурсами привлечь дополнительное население, если реально мы не в состоянии удержать живущих здесь, - говорит Юрий Авдеев. - В этом, на мой взгляд, будет состоять главная трудность в реализации программы".

Мигрант мигранту рознь

От цивилизованных решений власти зависит, будут ли стремиться люди в будущем к закреплению на дальневосточной земле? Удастся ли преобразовать поток иностранной рабочей силы в поток иммигрантов? Дальнему Востоку сейчас нужны экономически активные, высококвалифицированные специалисты, стремящиеся стать гражданами нашего государства, жить и работать, принося своей деятельностью экономическую пользу России. Готовы ли мы принимать иностранных граждан, в частности китайских, соответствующих таким критериям, желающих переселиться в Россию и принять ее гражданство?

Пока Дальний Восток относится к благополучным российским территориям с точки зрения толерантности или терпимости к людям иной расы и веры. Дальнейшее сохранение хрупкого равновесия будет также зависеть от взвешенности в решениях по поводу переселения людей. Не стоит забывать и о тлеющем чувстве опасности перед "желтой угрозой". Процессы запустевания территорий будут лишь подогревать такие настроения в разных социальных группах - от политиков до обывателей. Практика показывает, что всегда находится желающий воспользоваться ситуацией и настроениями людей.

В споре пессимистов с оптимистами по поводу будущности российского Дальнего Востока наступил важный момент. Относительно благоприятная ситуация в экономике дает шанс для решения годами копившихся проблем. Способно ли государство активизировать усилия по развитию инфраструктуры для работников научно-исследовательской, культурной, образовательной сфер. Что даст толчок социальному развитию региона и привлечет интеллектуальных и квалифицированных мигрантов? Станет ли Дальний Восток сырьевым придатком АТР или территорией развития и социально-экономического подъема страны?