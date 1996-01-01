Наращивание "экономических мускулов" не может являться самоцелью

"Без Сибири наша Родина осталась бы рядовым государством регионального значения. ... Я лично и большинство тех людей, которые со мной работают, рассматриваем Сибирь как мощнейший стабилизатор положения в стране" - эта оценка президента России Владимира ПУТИНА, прозвучавшая на одном из заседаний Совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", конечно, льстит сибирским губернаторам. Но очевидно и то, что не считаться с консолидированным мнением населения макрорегиона, занимающего 38% территории России, просто невозможно. Сегодня Сибирь берет инициативу в свои руки, четко представляя пути социального и экономического развития. Гость "ДК" - губернатор Красноярского края, председатель Совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Александр ХЛОПОНИН.

- Александр Геннадьевич, до последнего времени каждый регион России, в том числе Сибирь и Дальний Восток самостоятельно пытались отстаивать свои интересы. Ставка делалась на так называемые программы социально-экономического развития. На Дальнем Востоке такая программа даже имела статус президентской. По существу, эти программы - результат чистой воды лоббизма. Наверное, с точки зрения губернаторов, отвечающих за конкретные регионы, - это оправданно. Но насколько эффективно?

- Да и с точки зрения таких удачливых руководителей это оправдано только в некоторой степени. Можно "перетянуть" в свой регион какой-то проект, "выбить" дополнительное финансирование за счет соседей - аппаратные интриги в последние десять лет считались едва ли не главной управленческой технологией. Но опасно считать себя самым умным. Сегодня ты "урвал" что-то за счет других, значит - будь готов к тому, что завтра точно так же поступят и с тобой. И попробуй в таких условиях планировать жизнь региона хотя бы на пять лет вперед.

- Каким, на ваш взгляд, должен быть алгоритм выстраивания региональной политики? Возможна ли универсальная стратегия развития регионов?

- Этот алгоритм должен быть основан на приоритетах. Сегодня доходы бюджета еще трудно назвать колоссальными, но они уже вызывают уважение и внутри страны, и за ее рубежами. Денег не хватает на все, но государство в состоянии делать траты, которые обеспечат развитие экономики и социальной сферы. То есть страна готова к инвестированию. Вопрос - куда направлять эти инвестиции? В этот момент и надо определиться с приоритетами.

Для государства таким приоритетом является инфраструктура - железные и автомобильные дороги, объекты энергетики, социальная сфера. Большая часть из того, чем мы сегодня располагаем, требует модернизации. Но есть огромные пространства, на которых и модернизировать нечего - они просто не освоены.

Таких пространств особенно много в Сибири и на Дальнем Востоке. Если взглянуть на карту дорог России, то слева от Урала мы видим густую красную паутину, а справа - редкие артерии. В восточной части страны только один город-миллионник. При этом именно здесь сосредоточены основные ресурсы, на которые государство может опираться в наступившем веке. Это гидроресурсы, уже разведанные месторождения угля, нефти, газа, руд, едва ли не весь российский лес. Как только государство приступит к созданию инфраструктуры в этом регионе, бизнес среагирует мгновенно. Дело в том, что в рамках работы над проектом "Единой России" по развитию Востока страны, где мы с хабаровским губернатором Виктором ИШАЕВЫМ являемся сопредседателями, мы выявили полный перечень инвестиционных проектов, которые находятся в портфелях крупного бизнеса и могут быть реализованы до 2015 г. Так вот, если взять 100 крупнейших проектов из того, что намерены реализовать компании на территории Сибири и Дальнего Востока, получится сумма инвестиций в $230 млрд. Это огромная сумма. Из них $95 млрд - это проекты Сибири, и тут лидеры Красноярский край и Иркутская область. И $132 млрд - Дальний Восток, и там лидеры Сахалин и Якутия. Почти половина этих инвестиций связана с нефтегазовым сектором, остальное - традиционные отрасли российской промышленности - уголь, энергетика, металлургия, лесопромышленный комплекс, машиностроение.

Эти $230 млрд возможных частных инвестиций в развитие Востока страны - ни что иное, как проектная база для очень серьезного роста до 2020 года. Мне приоритеты развития российских регионов видятся именно в этом - там, где бизнес готов положить пять рублей, государство должно положить не меньше рубля - в создание инфраструктуры.

- Как бы сегодня ни критиковали плановые методы управления страной советского периода, мы пользуемся сегодня их плодами - Сибирь и Дальний Восток получили мощное развитие. Можно и нужно ли брать что-то из прошлого опыта? Какими вам представляются современные инструменты регулирования экономического развития регионов на федеральном уровне?

- Я, еще когда учился в вузе, понимал, что советская промышленная политика не была сплошь бездарной и неэффективной. Советское правительство, особенно когда его возглавлял Алексей Косыгин, очень хорошо представляло себе, как и за счет каких ресурсов должно развиваться государство. С 50-х по 80-е годы решались две главные задачи: развитие производительных сил Урала и Западной Сибири плюс создание промышленной инфраструктуры в Восточно-Сибирском регионе. Уже тогда предполагалось, что миссия Востока страны - быть основой экономического развития в XXI веке. Программа развития Красноярского края - это обобщение работы наших многочисленных предшественников. Мы постарались адаптировать старые решения к современности, предложили инструменты, которые раньше были недоступны, - например, частно-государственное партнерство. При разработке Программы главное нужно было сделать так, чтобы свои отдельные интересы в ней увидели федеральная власть, муниципалитеты, крупный и малый бизнес. В результате администрация края выступает не просителем, а партнером, предлагающим выгодные и перспективные для всех решения.

- Есть ли объективные условия для того, чтобы от разговоров о необходимости разработки стратегии регионального развития перейти к конкретным делам? И есть ли уверенность в том, что декларированные намерения федерального центра заняться регионами, не предвыборный пиар?

- Абсолютно очевидно, что Россия может сохраниться в существующих границах только в том случае, если это будет один из лидеров мировой экономики и мировой политики. Наш курс на ближайшие 20-30 лет - это возврат лидерства в мире. Что это означает? Например, нам надо к 2030 г. войти в пятерку государств-лидеров по размеру экономики, что означает рост ВВП России с нынешних $800 млрд. до $10 трлн. Далее, Россия должна иметь не менее 50 компаний в мировом рейтинге Fortune-500. И наши люди должны жить не хуже, чем средний европеец.

То, что этот курс не просто пиар, мы у себя в крае понимаем уже сегодня. Федеральный центр инвестирует только в проект развития Нижнего Приангарья 34 миллиарда. Бизнес (и государственные, и частные компании) - сумму, в четыре раза большую. И это только первый такой территориальный проект. В следующем году их в целом по стране будет больше.

Что меня, как сибирского губернатора, тревожит сильнее всего в плане экономического развития России, если иметь в виду курс страны на возврат лидерства?

Меня волнует тема нашей несоразмерности тем процессам, которые происходят на наших глазах в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе. Сегодня уже очевидно, что Китай и Юго-Восточная Азия - это важнейший полюс экономической и политической активности на планете в ближайшие десятилетия. И что важно: Азия уже добилась впечатляющих результатов, но при этом далеко не исчерпала потенциал роста, она еще будет довольно долго и довольно бурно расти. В отличие от Европы, например.

Итак, это уже огромный, но еще растущий глобальный игрок. Нам надо честно признаться себе, что мы происходящим в Азии процессам пока не соразмерны. Масштабы и темпы развития нашего Востока и наших азиатских соседей, к сожалению, просто несопоставимы. Нам нужно делать мощный рывок в развитии Сибири и Дальнего Востока.

- Любое движение вперед - это, как правило, результат удачно выбранных стимулов и условий. Как губернатор одного из самых крупных российских регионов, какие вы видите для себя необходимые и достаточные условия, чтобы край развивался?

- Все, о чем я только что говорил, - сделать так, чтобы свои отдельные интересы в предлагаемых нами проектах увидели федеральный центр, муниципалитеты и бизнес.

- Вы неоднократно высказывали идею об опорных регионах и проектах. Как удается ее реализовывать на деле? Расскажите о проекте Нижнее Приангарье. Как идет его реализация? По вашему мнению, что является самым сложным в осуществлении подобных проектов? Может ли этот опыт хотя бы в какой-то части быть тиражирован для других регионов?

- Проект развития Нижнего Приангарья реализуется в полном объеме - это самое главное из того, что можно о нем сказать. Через 3 года возле городов Богучаны и Кодинск вслед за Богучанской ГЭС поднимутся алюминиевый завод, 2 ЦБК, будут построены автомобильные и железные дороги, мост через Ангару, ЛЭП. Но это только первый этап большого проекта. Вслед за этим можно будет приступать к освоению нескольких нефтяных и рудных месторождений, лесных запасов юга Эвенкии. Это огромный проект, пожалуй, самая большая стройка современной России.

Что касается самого сложного, вынужден повториться еще раз - совместить интересы всех заинтересованных сторон. И главное - учесть интересы населения: социальные, экологические. Ведь наращивание "экономических мускулов" не может являться самоцелью. Мы должны их наращивать для того, чтобы через 15-20 лет Россия была сильным государством, в котором живут самостоятельные и обеспеченные люди. Иначе о каком лидерстве речь?

- Как вы думаете, не пора ли перенести столицу России хотя бы в Сибирь?

- Говоря "хотя бы в Сибирь", вы, вероятно, имеете в виду, что лучше всего было бы на Дальний Восток. Задайте мне этот вопрос через несколько лет - когда и в Сибири, и на Дальнем Востоке начнут работать те проекты, которые мы с Виктором Ишаевым обнаружили в инвестиционных портфелях российских компаний. Кстати, именно они презентованы на Красноярском, Байкальском и Дальневосточном экономических форумах этого года. Этими проектами уже занимаются.