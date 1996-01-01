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Депутаты послушались вице-губернатора
Один из вице-губернаторов накануне обзванивал депутатов ЗC ПК с предложением не являться на запланированное заседание. Законодатели вняли рекомендациям вице-губернатора и не собрались на заседание. Как представляется, избирательная власть не хотела бы обременять себя обязательствами, навязанными ей депутатами на излете их полномочий.
Речь идет о ряде социальных законов, которые вчера были внесены в повестку дня повторно после наложенного на них вето губернатора: "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", в частности о 50% льготе на оплату услуг ЖКХ для ветеранов войны; "Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края". Уже месяц как дети могли бы получать питание на дополнительные 15 рублей в день. "О краевом фонде софинансирования социальных расходов" (первое чтение) и ряде других. Кроме них, должны были быть рассмотрены Программа приватизации государственного имущества Приморского края на 2006 год" (первое чтение), а также бюджет края на будущий год.
Депутаты могли вернуться и к рассмотрению инициативы депутата ИМАДАЕВА по поводу обращения в Госдуму с предложением изменить Конституцию в части возможности для президента избираться на третий срок. Депутаты вряд ли проголосовали бы "за", ну да заседание не состоялось.
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