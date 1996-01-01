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Цена государственной власти
На днях Федеральная служба государственной статистики (Росстат) распространила информацию о росте заработной платы у чиновников в первом полугодии 2006 года.
ДосьеПо данным Росстата, рост реальной зарплаты (с учетом индекса цен) в органах исполнительной власти субъектов Федерации составил 17,6%, в органах местного самоуправления - 10,8%. Для сравнения: средний прирост реальной зарплаты в экономике России в I полугодии 2006 года составил 12,3%. Среднемесячная начисленная зарплата работников, включая выплаты социального характера, в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти в I полугодии 2006 года составила 11430 руб. и увеличилась на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации эта цифра составила 19240 руб. (увеличение на 29,5%), а начисления сотрудникам муниципальных образований в среднем составили 11111 руб., увеличившись на 22,0%.
Уровень заработной платы федеральных чиновников на местах и работников органов местного самоуправления значительно отличается. Так, в Москве городские чиновники получают на 93% больше, чем их коллеги из территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. По Хабаровску разница составляет 18%, по Приморью - 6%.
При этом зарплаты сотрудников муниципальных образований значительно уступают доходам региональных чиновников. Так, по Хабаровскому краю на уровне субъекта Федерации зарплата чиновников на 65% выше, чем на уровне муниципалитета. На 11% больше своих городских коллег получают краевые чиновники Приморья. Исключение по данному пункту составляет Москва, где доход представителей городских властей на 15% выше, чем у работников областной администрации.
И хотя, по данным статистики, официальные доходы чиновников соизмеримы со средним уровнем доходов населения в целом по стране, есть еще одна статья доходов должностных лиц, про которую не стоит забывать. Опросы, проведенные среди россиян Аналитическим центром Юрия ЛЕВАДЫ, свидетельствуют: каждый третий житель нашей страны в последние пять лет вынужден был давать взятку. Средняя сумма подношения власть предержащим колеблется от 20 до 75 тыс. руб. В Дальневосточном федеральном округе, по данным социологов, взятки давали 29% граждан. По Москве цифры другие - здесь подкупали тех, от кого зависит решение какого-либо вопроса, более половины опрошенных, а именно 53%.
"ЗР" провел свой небольшой опрос жителей краевого центра. По словам опрошенных у нас "задабривать" необходимо, когда решаются дела, связанные с недвижимостью, контролированием той или иной работы, получением разрешения на ту или иную деятельность. "Делать подношения" приходится при осуществлении различных крупных дел или приобретений для ускорения процесса рассмотрения документов или принятия решений. Размер "подношений" колеблется от тысячи рублей до нескольких десятков тысяч долларов.
Однако сегодня, как отмечают предприниматели, часто отношения с власть имущими переведены в "цивилизованное" русло. Официально существуют фирмы, которые предлагают решить любой вопрос, связанный с административными издержками, в кратчайшие сроки. Правда, стоить это будет в 2-3 раза дороже. Человек просто идет в такую фирму, и его вопрос решается в считанные дни после перечисления суммы, указанной за услугу, на расчетный счет фирмы.
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