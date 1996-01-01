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Сунька представилась
Как отметил в эксклюзивном интервью "ЗР" руководитель представительства Суйфэньхэ во Владивостоке ЦЗЯН Хайчэнь, основная работа еще впереди: если сейчас созданная год назад структура помогает в основном китайскому бизнесу, то в будущем году предстоит установить контакты с приморскими правоохранительными органами для помощи китайским туристам.
- Господин Цзян, после церемонии открытия представительства о вашей деятельности ничего не было слышно. Чем вы занимались в течение года?
- Представительство создавалось для помощи туристам и бизнесменам - как китайским, так и российским. Пока в основном помощь оказывается китайским предпринимателям: мы предоставляем информацию о России - ее правовой и экономической специфике. Кроме информационно- консультационных функций для китайского бизнеса помогаем им в сотрудничестве с российскими коммерсантами, в том числе в преодолении языкового барьера. Например, почти год назад при нашем участии в Артеме открылась обувная фабрика - совместное российско-китайское предприятие. Сначала мы помогли им познакомиться друг с другом. Затем помогли в Китае найти банк, который предоставит будущему предприятию кредит на запуск проекта. Китайской стороне мы оказывали помощь в оформлении и переводе документов.
Кроме того, поскольку мы предоставляем китайским бизнесменам информацию о России, нам необходимо быть в курсе всех событий, которые затрагивают экономическую, политическую, правовую, туристскую и другие сферы ее государственной деятельности. Поэтому постоянно сотрудники представительства осуществляют мониторинг печатных СМИ и информационных интернет-ресурсов.
- Российские бизнесмены к вам обращаются?
- Да, российские компании, хотя их не так много, обращаются для поиска китайских партнеров, с которыми они хотели бы работать. Тем не менее мы собираем информацию о таких предприятиях из России и публикуем информацию о них в китайских газетах или сообщаем по радио.
- Кто-нибудь из них нашел с вашей помощью компаньонов в Китае?
- Пока еще нет, по крайней мере, о реальных сделках мне не известно, насколько я знаю, все предприятия находятся пока на стадии переговоров. Хочу отметить, что пока мы находимся только в начале того, что еще предстоит. Если сейчас в основном занимаемся лесом или металлом, то в следующем году надеемся расширить спектр сфер экономики. Более того, хотим составить реестр компаний провинции Хэйлунцзян, которые уже работают с Россией. Тогда у нас будет возможность узнавать о проблемах, с которыми они сталкиваются в России, сообщать об этом в Суйфэньхэ или правительству провинции, чтобы оперативно решать какие-то задачи или возникшие проблемы.
- Существует статистика, сколько к вам за этот год обратилось коммерсантов и туристов?
- Честно говоря, мы еще не считали, но уже поставили перед собой такую задачу на будущий год. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы знать, сколько в России работает китайских предприятий и бизнесменов и что они здесь делают.
- С какими проблемами обращаются туристы?
- Проблемы, которые обычно возникают здесь у китайских туристов, например, утеря паспорта, кража личных вещей или денег, решает отделение Генконсульства во Владивостоке, поэтому к нам они с относительно серьезными вопросами не идут.
- На что жалуются вам китайские туристы, посещающие Владивосток?
- Жалуются на условия в гостиницах, на, мягко говоря, скромную обстановку в них. Из тех, в которых условия более-менее приемлемые, туристы выделяют "Владивосток" и "Амурский залив". Другие оставляют желать лучшего. Также туристов удивляют некоторые правила проживания в гостиницах - китайцы искренне недоумевают, почему, например, в номере нельзя кипятить воду и заваривать чай, в то время как диспенсеры с горячей водой в номерах не установлены. Недовольны и питанием: при очень высокой, по сравнению с Китаем, стоимости еды, во-первых, порции очень маленькие, а во-вторых, очень небогатый ассортимент блюд.
- Общественная приемная комитета по туризму администрации Приморского края в г. Суйфэньхэ помогает российским туристам, попавшим в неприятности в вашем городе. При этом представители приемной работают в тесном сотрудничестве с китайской полицией, которая к нашим туристам относится лояльно. Можно сказать то же самое про российские правоохранительные органы?
- Я бы не сказал. Наоборот, раньше китайские туристы жаловались на то, что российские милиционеры слишком активно проверяют документы и, пользуясь тем, что китайцы не знают русского языка и российских законов, вымогают с них деньги. К счастью, сейчас таких случаев становится все меньше.
- Вам сложно работать в России?
- Сложности, конечно, есть. В основном проблемы заключаются в скорости решения вопросов. То, что можно решить за 2 дня, в России обычно делается за 10. В остальном - все нормально.
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