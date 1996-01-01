Партийные горести

На прошлой неделе в Приморский край обещали добраться с инспекторской проверкой и отеческим поучением партийцам сразу три VIP-персоны: председатель российской "Партии Жизни" Сергей МИРОНОВ, председатель центрального избирательного комитета РФ Александр ВЕШНЯКОВ и лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

Госбюджет и билборды

Последнего в столице задержали дела, и поклонники Владимира Вольфовича остались без автографов. Как сообщил "ЗР" лидер приморского регионального отделения ЛДПР Сергей КОРЧАГИН, отмена визита вовсе не происки врагов, а необходимость принятия российского бюджета в Государственной думе. "Жириновского как вице-спикера Госдумы попросили никуда не ездить до принятия бюджета", - посетовал Корчагин.

Таким образом, ЛДПР-овцы не получат ободрения от своего "духовного" отца перед выборами. А после них, судя по всему, не будут в нем нуждаться. Вне зависимости от результатов.

В пятницу посмотреть на ход выборов во Владивосток прилетел Сергей Миронов. По случаю столичной борьбы с "мигалками" он также решил не отставать от моды и попросил ГИБДД снять оцепление. У владивостокских автолюбителей появился повод полюбить "Партию Жизни". Свою встречу с журналистами Миронов начал с жалобы: "Во-первых, большинство плакатов "Партии Жизни" залито черной краской. Как мне сказал лидер приморского регионального отделения "Партии Жизни" Юрий ПРИВАЛОВ, за день до моего приезда билборды были чистыми. Во-вторых, я встретился с ветеранами Тихоокеанского флота и вместе с ними возложил цветы погибшим морякам. Через 15 минут после возложения корзины цветов от председателя Совета Федерации у памятника не оказалось. В-третьих, у меня вызывают вопросы билборды "Единой России". Они все без выходных данных, что противоречит закону, думаю, это звенья одной цепи ".

Сергей Миронов грозился пожаловаться Сергею ДАРЬКИНУ и Александру Вешнякову, дошли ли эти ходатайства до ушей адресата, осталось неизвестно. Но Вешняков попросил заняться партийными горестями краевую избирательную комиссию.

Разбираться придется быстро, поскольку жить "Партии Жизни" остается недолго. По словам Миронова, достигнута принципиальная договоренность между лидерами "Партии Жизни", "Родины" и "Российской партии пенсионеров". До нового года троица породит новую партию, которая "уверенно пройдет в Госдуму и создаст там сильную фракцию, способную реализовать нужные россиянам законодательные инициативы".

Разбор полетов

Прибывший с проверкой Александр Вешняков внял роптаниям и попросил крайизбирком рассмотреть эти и другие замеченные нарушения. Их несколько. Региональные лидеры партий жаловались на СМИ, предвзято подходящие к освещению избирательной кампании, мол, показывают одних и игнорируют других. Приморская краевая избирательная комиссия на этой неделе промониторит все электронные СМИ, после чего проведет заседание с оценками правомерности содеянного. Есть претензии к "Единой России" - наглядная агитация на улицах и площадях города и пресловутые ранцы для школьников.

Контрольно-ревизионная служба крайизбиркома займется проверкой всей наглядной агитации с разбором источников финансирования оной. В одном из учебных заведений Владивостока издан приказ о контроле участия в выборах курсантов. Каждый курсант должен в особой справке получить пометку о голосовании и сдать справку классному руководителю.

Проверку подобных распоряжений крайизбирком устроит во всех вузах. И последняя на сегодняшний день претензия к партиям - публикация программ. По словам Александра Вешнякова, на день проверки ни одна из партий, в том виде, как это предписывает закон, свои программы не опубликовала. Председатель Центризбиркома поинтересовался и финансовым обеспечением выборов. Общая партийная сумма - 64,5 млн руб. Самым большим денежным мешком располагает "Свобода и Народовластие" - 17,1 млн руб. (из них 2 млн руб. уже израсходовано). На втором месте "Единая Россия" - 15,1 млн руб. (4,8 млн руб.) Третье место у "Партии Жизни" - 7,3 млн руб. (792 тыс. руб.) Далее по списку: "Патриоты России" - 7 млн руб., "Народная Воля" - 5 млн руб., "Родина" - 4,3 млн руб., "Яблоко" - 3,3 млн руб., КПРФ - 429 тыс. руб., ЛДПР - 1,6 млн руб.

Как известно, 8 октября выборы пройдут 8 субъектах РФ, при этом Приморье имеет ряд особенностей. Например, у нас дату выборов определил крайизбирком, а не законодательный орган власти. Решение привело к сокращению сроков избирательной кампании по сравнению с другими регионами РФ. Во время подготовки к выборам в целом по России зафиксировано 7 снятий с регистрации, из них одно в Приморье. Приморский краевой суд подтвердил решение крайизбиркома относительно Аграрной партии. Дело находится в Верховном Суде РФ. В крае самый серьезный конкурс на депутатские места, в среднем 6,5 кандидатов на место. Тогда как в среднем по РФ - 4,5.

"У Приморья слава сложного региона. Но сейчас мы имеем полную базу данных о всех избирателях в электронном виде, - подчеркнул Вешняков. - Это исключит возможность любой попытки двойного голосования. Противодействие такой возможности есть и в законодательстве. Любое включение в списки в день голосования возможно только после коллегиального рассмотрения и принятия решения всем составом участковой избирательной комиссии. И хочу вас обрадовать, не всегда председателями участковых избирательных комиссий являются члены "Единой России". Накануне и в день голосования в крае будут наблюдатели. Центризбирком России пришлет своих людей во главе с куратором Людмилой ДЕМЬЯНЧЕНКО.