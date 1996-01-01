Тайский переворот туристам не опасен

По сообщениям информагентств, в Таиланде свершился государственный военный переворот. Смещен со своего поста и. о. главы правительства Таксин ЧИНОВАТ. Однако, по словам Почетного консула Королевства Таиланд во Владивостоке Виталия КУЛЮШИНА, туристам не о чем волноваться.

- В Таиланде каждые четыре-восемь лет происходят "бархатные" революции. При этом никто ни в кого не стреляет. Напротив, туристам даже интересно наблюдать за происходящим и сделать фото на память напротив осажденного здания правительства".

Король Рама IX - действующий монарх при всех сменах правительства, не вмешивается в политику, но следит за экономическим благополучием страны. Оно же напрямую зависит от туристического потока.