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Медвежья заслуга
Более тысячи человек пришли в минувший четверг на Комсомольскую площадь, чтобы воочию увидеть своего "героя" - председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА, который прилетел на Дальний Восток поднимать авторитет партии. Хотя у электората - пенсионеров, судя по всему, этот авторитет и так устойчивый. На обычных коммунистических митингах столько людей давно не собиралось.
Впрочем, в Хабаровске Зюганов оказался проездом, ключевыми регионами для него все-таки были Приморский край и Еврейская автономная область, где в октябре грядут выборы в Законодательное Собрание. Несмотря на это, программа лидера коммунистов всея Руси в дальневосточной столице оказалась очень насыщенной: надо было встретиться с местным отделением КПРФ, студентами, губернатором, дать интервью на телевидении. Кстати, до последнего было не ясно, состоится ли встреча Зюганова с губернатором Хабаровского края Виктором ИШАЕВЫМ. Как известно, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН за день до этого в такой встрече лидеру оппозиционной партии отказал. Как признался Геннадий Зюганов позже, он нисколько не расстроился из-за приморского негостеприимства и ему было приятно пообщаться с "одним из опытнейших губернаторов России", то есть с Ишаевым. Это даже несмотря на то, что "медведь по имени "Единая Россия" мешает работать всем серьезным людям". Геннадий Зюганов, которому, очевидно, работать ничто и никто не мешает, объявил среди своих поклонников конкурс на анекдоты про медведей, а также сообщил, что будет добиваться от правительства РФ подписания соглашения с КНР о возмещении ущерба от загрязнения Амура.
На митинг против проведения в конце сентября российско-американских учений "Торгау-2006" Зюганов опоздал почти на 20 минут. В это время "на разогреве" выступали его сподвижники из Хабаровского отделения КПРФ.
Когда приехал Геннадий Зюганов, люди уже практически не слышали выступающих, а рукоплескали самому главному лидеру. Всем хотелось подойти к нему, пожать руку, взять автограф или просто рассмотреть поближе. Геннадий Андреевич не отказывал никому. А когда он начал говорить, какие страшные вещи могут произойти, если пустить солдат НАТО на Волгу, люди слушали, затаив дыхание. Вероятно, никого не смущало, что в учениях участвует США, а не НАТО, да и сами учения Министерство обороны отменило за несколько дней до акции "из-за отсутствия правовой базы". Но не отменять же, в конце концов, из-за такой мелочи митинг?
Однако коммунистический вождь одним митингом не удовлетворился, и сразу после окончания все участники акции переместились в актовый зал дома профсоюзов, где можно было не только послушать речь Геннадия Зюганова, но и задать ему вопросы из серии: "А правда ли, что глупее нашего президента нигде в мире президента нет?". И на что Геннадий Андреевич тактично отвечал, что, мол, сами же его выбирали, однако то, что в стране все так плохо, - заслуга президента и "Единой России". Судя по громким овациям и крикам "ура", казалось, что зал готов тут же исправить это досадное недоразумение и провести перевыборы. Правда, защиты в случае неоправданных надежд пришлось искать бы уже у какого-нибудь другого лидера.
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