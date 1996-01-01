"Севера" равняются на центр

6 кандидатов в депутаты ЗС ПК зарегистрировала территориальная избирательная комиссия г. Дальнегорска по одномандатному избирательному округу № 20, включающему Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы. Среди соискателей можно выделить двух - это действующий депутат ЗС ПК, президент ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс" Юрий СТЕПАНЧЕНКО и бывший кавалеровский мэр, ныне временно не работающий "московский гость" Сергей ПЛЕВАКО.

А вот бывшему дальнегорскому мэру Дмитрию ФОТЬЯНОВУ, как и выдвиженцу коммунистов, предпринимателю Геннадию ИСИКОВУ, отказано в регистрации. Впрочем, Фотьянов успел зарегистрироваться как кандидат в мэры Дальнегорского городского округа.