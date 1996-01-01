Все боссы в гости к нам

В крае уже отметились Геннадий СЕМИГИН от "Патриотов России" и Геннадий ЗЮГАНОВ от КПРФ. До конца сентября ожидаются Виктор ЧЕРЕПКОВ ("Свобода и Народовластие"), Сергей МИРОНОВ ("Партия Жизни"), Дмитрий РОГОЗИН ("Родина"), Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (ЛДПР), Игорь ЗОТОВ ("Российская партия пенсионеров"). Под вопросом, председатель "Единой России" Борис ГРЫЗЛОВ.

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Встречу с партийными лидерами и идейными вдохновителями местные партначальники справедливо считают лучшей формой агитации. Оригинальнее всех оказалась партия "Родина" - они объявила о приезде Дмитрия Рогозина, правда, не уточняя его статус и точное время визита. По неофициальной информации, причина задержки - нет денег.

Наверное, все ушли на издание новой книги "Враг народа", с личным взглядом на историю России последних 15 лет. Однако объективная ли причина задержки или не очень, региональному отделению следует проявлять свою гражданскую позицию. Кстати подвернулись прибывшие во Владивосток мощи святого Николая Чудотворца - партийные казаки во главе с главным приморским родинцем Александром МАМОШИНЫМ, с женами и детьми красиво смотрелись в колонне верующих большого крестного хода.

Как сказали "ЗР" в штабе "Родины", " Для души это замечательный праздник. Николай Чудотворец - один из самых почитаемых на Руси святых, к нему обращаются в сложных жизненных ситуациях. И он всем помогает". Можно только предположить, с какой просьбой к святому чудотворцу обратились приморские "родинцы".

Из всех прибывающих в наш край партийных боссов точный план-график есть только у Владимира Жириновского. Правда, план не вполне устраивает членов регионального отделения ЛДПР. "Владимир Вольфович будет работать во Владивостоке всего 1 день - 25 сентября. Причем половину времени будет вынужден посвятить своим обязанностям заместителя председателя Государственной думы РФ", - рассказали "ЗР" в штабе ЛДПР.

Жириновский увидится с первым вице-губернатором края Александром КОСТЕНКО, потом проведет протокольную встречу с журналистами, а вечером пообщается с народом. Но не со всяким, поскольку лидер регионального отделения ЛДПР Сергей КОРЧАГИН решил провести встречу не на центральной площади, а в большом зале "Белого дома". "Вдруг будет дождь, а мы зря сцену монтировали?" - объяснил он свой выбор. На отчет о работе Госдумы по плану у Владимира Вольфовича уйдет 2 часа. Потом - ответы на вопросы, вопросов не больше 5-6. Время поджимает, пора лететь в Хабаровск.

Параллельно с рассказом о деятельности партии и лозунгом "В защиту правого руля!" по краю поехали передвижки, груженные артистами самодеятельности и газетой "ЛДПР в Приморье". Козырное обещание потенциальным сторонникам: "Жириновский уже уговорил ПУТИНА поддержать инициативу бесплатного проезда- пролета в центр страны раз в 3 года для жителей ДВФО. Но нужно, чтобы инициатива пошла снизу, от приморского парламента..."

Пропаганда на колесах

ЛДПР-овские машины появятся в Уссурийске, Находке, Черниговке и Спасске-Дальнем. И везде наступят на пятки региональному отделению "Российской партии пенсионеров".

Сергей СОФИН, как человек военной закалки, составил себе более чем плотный график: в день по 2-3 митинга в разных населенных пунктах. Кроме вышеперечисленных, доедет до Кавалерово, Дальнереченска, Чугуевки, Анучино, Врангеля, Партизанска, Фокино и на обратном пути заглянет в Артем. Автомарафон - часть общероссийского марша бедности. По идее, 20 сентября собранные подписи будут во Владивостоке, и за ними должен прилететь Игорь Зотов. Будет ли он лично или пришлет заместителя, пока не ясно.

"Пенсионеры" надеются на лучшее, тем более что в дополнение к подписям "Марша" заготовили заполненные листки акции "Назначь себе пенсию сам". Требовалось вырезать купон из партийной газеты и вписать желаемую сумму. Люди указывали суммы от 5 до 15 тыс. руб. Их надежды регионалы также передадут представителю центрального штаба, а тот - президенту. По крайней мере, так было обещано в акции. Что касается агитации в краевом центре, то ее масштаб не меньше, чем по краю в целом: помимо раздачи всевозможных листовок, в спальных районах пенсионеры ежедневно показывают по 3-4 сказки на тему "Росла Репа большая" с социально-выборным уклоном.

Партия "Жизни" ищет место для проведения народного общения с Сергеем Мироновым. Его ожидают 22 сентября, митинговать будут или на Мордовцева, 12, или в Доме офицеров флота, третий вариант - Пушкинский театр. Миронов планирует поработать в крае 3 дня, после Владивостока он заглянет в Находку и Уссурийск.

Анонсируют этот приезд под весьма благовидным предлогом рабочего визита председателя СФ. Обещают даже устроить встречу на предприятии, скорее всего, будет выбрана рыболовная компания где-то на севере края.

Дойти до квартиры

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ на встрече с журналистами надписал свою новую книгу "Большие испытания", пожелал удачи. И сетовал на то, что тираж книги слишком мал, чтобы его хватило на "приход книги в каждый дом". Тем не менее коммунисты заглянут в квартиру каждого потенциального сторонника четырежды: с двумя газетами, листовкой и плакатом. Причем газеты отпечатаны централизованно, с использованием известного и почему-то все еще вызывающего ностальгию номера за 45 год, где Иосиф Сталин принимал парад победы на Красной площади и с обращением к народу выступил в честь окончания Второй мировой на Тихом океане. Ход староватый, но эмоционально действенный. Правда, разносчики листовок всех партий сталкиваются с непредусмотренными проблемами - в городе все больше подъездов с домофонами взамен поставленных мэром железных дверей с единым кодом.

Партийные тайны хранят с особым рвением в штабе "Свободы и Народовластия". Виктора Черепкова вроде как ожидают, и даже на этой неделе, но дату почему-то не оглашают ни врагам, ни журналистам. По видимому, истинные сторонники Виктора Ивановича собираются точно по команде, а чужих никто и не звал. Виктор Иванович по прибытии также собирается посетить Уссурийск и Находку. График встреч будет утверждать лично. Помимо "совести России" в агитации за партию городских депутатов и владельцев супермаркетов задействованы студенты и бабушки, активно работающие во дворах и по знакомым. Видимо, "черепковцы" по опыту знают, что пикеты на перекрестках неэффективны.

Официальную информацию о том, ждут ли в Приморском отделении "Единой России" Бориса Грызлова, "ЗР" дать отказались. По неофициальной - ждут, но когда именно, сообщат дополнительно. Что касается хода агитации самой партии власти, то она пользуется всем арсеналом пиартехнологий и старается сделать это как можно незаметнее. Дабы убедиться в этом, достаточно пройтись по городским улицам или посмотреть выпуски местных новостей, однако до активных действий главный игрок на выборах пока не дошел, хотя его молодежные ответвления уже проявили свою агрессивность по отношению к коммунистам.