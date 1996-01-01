www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Руководители приморских СМИ с ужасом ждут выборов в Госдуму

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Особенности нынешней избирательной кампании на днях стали предметом обсуждения участников хартии "За честные выборы", подписанной большинством приморских СМИ. "Круглый стол", посвященный грядущему плебисциту, собрал представителей многих местных масс-медиа, а вот политики проявили к "честным выборам" куда меньший интерес - в дискуссии приняли участие представители только половины партий, участвующих в выборах в ЗС ПК.

Оказалось, что у политиков накопилось немало претензий к журналистам, например, представитель "Российской партии пенсионеров" Валерий КОРОЛЮК обиделся на директора ПТР Валерия БАКШИНА - дескать, ПТР совсем не уделяет внимания его партии. Руководитель местной медиа-империи в ответ заявил, что освещать события партийной жизни телевидение будет только в том случае, если они будут интересны для телезрителей, а значит, "пенсионерам" следует вести свою избирательную кампанию поинтересней.

Вообще же партийцы, несмотря на свою малочисленность, говорили намного больше журналистов, - очевидно, желая таким образом "потренироваться" перед теледебатами. В большинстве случаев такая "тренировка" быстро превращалась в изложение программных установок, а посему представителям журналистского сообщества иногда приходилось прерывать ораторов. Несмотря на множество разногласий, участники "круглого стола" сошлись во мнении, что главной угрозой для честных выборов являются зависимость СМИ от органов власти и отсутствие у большей части населения активной гражданской позиции.

В заключение дискуссии журналисты и политики то ли в шутку, то ли всерьез обменялись двумя любопытными, но весьма наивными предложениями. Главный редактор газеты "Владивосток" Сергей БУЛАХ предложил участвующим в избирательном марафоне партиям вслед за СМИ взять на себя обязательство вести предвыборную борьбу только честными методами, подписав аналог хартии "За честные выборы", а лидер местного отделения "Родины" Александр МАМОШИН посоветовал журналистам создать собственную партию.

Своеобразным итогом обсуждения можно считать фразу Валерия Бакшина о том, что он "с ужасом ждет следующих выборов в Госдуму". И хотя Валерий Викторович намекал, скорее, на очередные изменения в избирательном законодательстве - выборы в ГД 5-го созыва пройдут исключительно по партийным спискам, думается, что "ужасы" были навеяны в том числе и услышанным от местных партийцев...

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru