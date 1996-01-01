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Руководители приморских СМИ с ужасом ждут выборов в Госдуму
Особенности нынешней избирательной кампании на днях стали предметом обсуждения участников хартии "За честные выборы", подписанной большинством приморских СМИ. "Круглый стол", посвященный грядущему плебисциту, собрал представителей многих местных масс-медиа, а вот политики проявили к "честным выборам" куда меньший интерес - в дискуссии приняли участие представители только половины партий, участвующих в выборах в ЗС ПК.
Оказалось, что у политиков накопилось немало претензий к журналистам, например, представитель "Российской партии пенсионеров" Валерий КОРОЛЮК обиделся на директора ПТР Валерия БАКШИНА - дескать, ПТР совсем не уделяет внимания его партии. Руководитель местной медиа-империи в ответ заявил, что освещать события партийной жизни телевидение будет только в том случае, если они будут интересны для телезрителей, а значит, "пенсионерам" следует вести свою избирательную кампанию поинтересней.
Вообще же партийцы, несмотря на свою малочисленность, говорили намного больше журналистов, - очевидно, желая таким образом "потренироваться" перед теледебатами. В большинстве случаев такая "тренировка" быстро превращалась в изложение программных установок, а посему представителям журналистского сообщества иногда приходилось прерывать ораторов. Несмотря на множество разногласий, участники "круглого стола" сошлись во мнении, что главной угрозой для честных выборов являются зависимость СМИ от органов власти и отсутствие у большей части населения активной гражданской позиции.
В заключение дискуссии журналисты и политики то ли в шутку, то ли всерьез обменялись двумя любопытными, но весьма наивными предложениями. Главный редактор газеты "Владивосток" Сергей БУЛАХ предложил участвующим в избирательном марафоне партиям вслед за СМИ взять на себя обязательство вести предвыборную борьбу только честными методами, подписав аналог хартии "За честные выборы", а лидер местного отделения "Родины" Александр МАМОШИН посоветовал журналистам создать собственную партию.
Своеобразным итогом обсуждения можно считать фразу Валерия Бакшина о том, что он "с ужасом ждет следующих выборов в Госдуму". И хотя Валерий Викторович намекал, скорее, на очередные изменения в избирательном законодательстве - выборы в ГД 5-го созыва пройдут исключительно по партийным спискам, думается, что "ужасы" были навеяны в том числе и услышанным от местных партийцев...
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