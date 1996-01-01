В Приморье прибыла бригада Генпрокуратуры

А зачем прибыла? Доподлинно известно лишь, что ее возглавляет заместитель Генерального прокурора России Юрий ГУЛЯГИН.

С одной стороны, есть устойчивое убеждение, что по нашим властям Генпрокуратура плачет давно. Правда, слезы ее надо было вытирать еще три и пять лет назад, чтобы не удивляться потом, а почему это так в ДВФО, и в Приморье в частности, преступность растет - качественно и быстро. С другой стороны, поскольку вопрос к прессе: "Вы чьих будете?", по-прежнему имеет смысл, то анонсирование двумя приморскими СМИ приезда следователей Генпрокуратры, замешанное на избитых адвокатах, продажах муниципальной собственности и намеках на непорядок в Приморской прокуратуре, следует понимать с точностью до наоборот.

Столичные "анискины", стало быть, сильно напугали городские власти. Или краевые?

Первые не знают, как откреститься от двух громких уголовных дел, связанных с продажей муниципального имущества (дело главы агентства муниципальной недвижимости Сергея МАРДАНШИНА), и превращением бюджетного долга в личный доход, когда, как по команде, коммунальные предприятия стали переуступать требование долга одному и тому же ООО, которое через арбитражный суд принудило мэрию расплатиться (дело Алана БУДАЕВА). Обоих глава администрации освободил-таки от служебных обязанностей. Обвинение по этому делу в мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере, предъявлено также заместителю начальника управления Оксане ПАНФИЛОВОЙ и бывшему генеральному директору муниципального унитарного предприятия "Владстройзаказчик" Евгению ЧЕРНОМУ (злоупотребление полномочиями). 27 марта данное уголовное дело принято к производству следователем Генпрокуратуры, а его расследование взято на контроль заместителем Генпрокурора (на тот момент) Анатолием БОНДАРОМ. Так что визит следователей вовсе не связан с избиением адвокатов, как это объявили телезрителям. Кстати, уже дал показания и бывший мэр Юрий КОПЫЛОВ.

Масло в огонь подлило избиение, как утверждает коллегия адвокатов, двух адвокатов, Сергея МАЛЕВАННОГО и Дмитрия ПЕКАРНИКОВА. Коллеги пострадавших обвиняют в этом оперативных сотрудников УБОП УВД Приморского края, которые требовали "признательных показаний в отношении должностных лиц администрации Владивостока, якобы причастных к коррупции". Прокуратура края обратилась в Ленинский суд с просьбой об избрании меры пресечения для адвоката Сергея Малеванного - взятия под стражу, но тому в суде стало плохо, и он был госпитализирован. Как стало известно "ЗР", адвокат Малеванный попал в после зрение прокуратуры, поскольку является советником при городских начальниках и играет не последнюю роль в вышеназванных уголовных делах. К слову, Николай Королев вообще куда-то подевался, как поговаривают, после обыска и в связи с приездом следователей Генпрокуратуры. Если коллегия адвокатов выйдет, как намеревалась в понедельник, в пикет к зданию краевой прокуратуры защищать своего коллегу (этот номер "ЗР" подписан в печать вчера в полдень), то Владивосток рискует освежить свою славу города скандального и ненормального. Все-таки - одно, когда шахтеры бузят против задержавшего зарплату директора, и совсем другое - когда адвокатура против прокуратуры. Такой пикет, безусловно, даст повод показать на город пальцем, а потом повертеть им у виска.

Ну а тихий приезд полпреда ИСХАКОВА, представившего главного федерального инспектора по Приморскому краю, как говорят, закончился вопросом губернатору: а почему это еще не все вице-губернаторы уволены? По информации "ЗР", губернатору очень рекомендовано отправить в отставку всех замов, так или иначе имевших отношение к распределению бюджетных финансовых средств, коими заинтересовались правоохранительные органы. Троих уж нет, и еще двоим недалече.

Тормозит процесс, по нашему мнению, только предвыборная кампания. Ну какой будет сигнал избирателям, когда первый президентский назначенец и возглавляющий список партии власти на выборах губернатор останется ни с кем?..