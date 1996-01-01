www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.85 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 75.81 р. 10 CNY: 96.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

В Приморье прибыла бригада Генпрокуратуры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

А зачем прибыла? Доподлинно известно лишь, что ее возглавляет заместитель Генерального прокурора России Юрий ГУЛЯГИН.

С одной стороны, есть устойчивое убеждение, что по нашим властям Генпрокуратура плачет давно. Правда, слезы ее надо было вытирать еще три и пять лет назад, чтобы не удивляться потом, а почему это так в ДВФО, и в Приморье в частности, преступность растет - качественно и быстро. С другой стороны, поскольку вопрос к прессе: "Вы чьих будете?", по-прежнему имеет смысл, то анонсирование двумя приморскими СМИ приезда следователей Генпрокуратры, замешанное на избитых адвокатах, продажах муниципальной собственности и намеках на непорядок в Приморской прокуратуре, следует понимать с точностью до наоборот.

Столичные "анискины", стало быть, сильно напугали городские власти. Или краевые?

Первые не знают, как откреститься от двух громких уголовных дел, связанных с продажей муниципального имущества (дело главы агентства муниципальной недвижимости Сергея МАРДАНШИНА), и превращением бюджетного долга в личный доход, когда, как по команде, коммунальные предприятия стали переуступать требование долга одному и тому же ООО, которое через арбитражный суд принудило мэрию расплатиться (дело Алана БУДАЕВА). Обоих глава администрации освободил-таки от служебных обязанностей. Обвинение по этому делу в мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере, предъявлено также заместителю начальника управления Оксане ПАНФИЛОВОЙ и бывшему генеральному директору муниципального унитарного предприятия "Владстройзаказчик" Евгению ЧЕРНОМУ (злоупотребление полномочиями). 27 марта данное уголовное дело принято к производству следователем Генпрокуратуры, а его расследование взято на контроль заместителем Генпрокурора (на тот момент) Анатолием БОНДАРОМ. Так что визит следователей вовсе не связан с избиением адвокатов, как это объявили телезрителям. Кстати, уже дал показания и бывший мэр Юрий КОПЫЛОВ.

Масло в огонь подлило избиение, как утверждает коллегия адвокатов, двух адвокатов, Сергея МАЛЕВАННОГО и Дмитрия ПЕКАРНИКОВА. Коллеги пострадавших обвиняют в этом оперативных сотрудников УБОП УВД Приморского края, которые требовали "признательных показаний в отношении должностных лиц администрации Владивостока, якобы причастных к коррупции". Прокуратура края обратилась в Ленинский суд с просьбой об избрании меры пресечения для адвоката Сергея Малеванного - взятия под стражу, но тому в суде стало плохо, и он был госпитализирован. Как стало известно "ЗР", адвокат Малеванный попал в после зрение прокуратуры, поскольку является советником при городских начальниках и играет не последнюю роль в вышеназванных уголовных делах. К слову, Николай Королев вообще куда-то подевался, как поговаривают, после обыска и в связи с приездом следователей Генпрокуратуры. Если коллегия адвокатов выйдет, как намеревалась в понедельник, в пикет к зданию краевой прокуратуры защищать своего коллегу (этот номер "ЗР" подписан в печать вчера в полдень), то Владивосток рискует освежить свою славу города скандального и ненормального. Все-таки - одно, когда шахтеры бузят против задержавшего зарплату директора, и совсем другое - когда адвокатура против прокуратуры. Такой пикет, безусловно, даст повод показать на город пальцем, а потом повертеть им у виска.

Ну а тихий приезд полпреда ИСХАКОВА, представившего главного федерального инспектора по Приморскому краю, как говорят, закончился вопросом губернатору: а почему это еще не все вице-губернаторы уволены? По информации "ЗР", губернатору очень рекомендовано отправить в отставку всех замов, так или иначе имевших отношение к распределению бюджетных финансовых средств, коими заинтересовались правоохранительные органы. Троих уж нет, и еще двоим недалече.

Тормозит процесс, по нашему мнению, только предвыборная кампания. Ну какой будет сигнал избирателям, когда первый президентский назначенец и возглавляющий список партии власти на выборах губернатор останется ни с кем?..

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru