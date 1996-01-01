Создан очередной молодежный клон

Инициатором создания нового молодежного движения "Мы - едины" выступило Приморское региональное отделение ВОО "Молодая Гвардия Единой России". Объединились несколько десятков молодежных, студенческих и спортивных организаций со всего Приморья, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Решение об организации движения было принято по итогам "круглого стола" "Мы - едины", в работе которого приняли участие лидеры крупнейших общественных организаций Приморья, представители власти и религиозных конфессий. Согласно документу об объединении, все организации, вступившие в движение "Мы - едины", останутся автономны. Однако посмотрев на список приглашенных, можно смело предположить агитационную направленность мероприятия.