Коммунисты должны взять 20%

Трехдневный график пребывания в крае у главного коммуниста был максимально уплотнен: общение с активом, встречи с народом в пос. Врангель и Находке, запись на ТВ и пресс-конференция. На каждой из встреч Зюганов формулировал две цели КПРФ: вернуть партии влияние 1999-2000 гг. и на октябрь 2006 - взять 20% голосов на выборах в ЗС ПК.

Зюганов летел во Владивосток из Сеула, где выступал на VI Азиатском конгрессе лидеров азиатских партий из 36 стран "Азия - сердце будущего".

Встреча с приморской землей началась с досадного инцидента - члены организаций "Молодая Гвардия" и "Наша страна" устроили пикет у въезда в аэропорт. Молодежь интересовал вопрос: "Почему Зюганов посещает край только перед выборами?". Позже "молодогвардейцы" перехватили главного коммуниста у гостиницы "Амурский залив", где устроили специально для него настоящее шоу - выкатили гроб на колесиках... Видимо, это должно было символизировать отошедшую в прошлое эпоху коммунизма.

Однако не все прониклись идеей слишком заполитизированной молодежи. Стражи правопорядка осадили веселящихся и откатили гроб от входа в гостиницу. А сам Зюганов, открывая пресс-конференцию, начал именно с этого инцидента: "Я не хочу участвовать в организованном и проплаченном шоу. Это рабочая поездка, за год я объезжаю больше трех десятков регионов России, а из Владивостока лечу в Хабаровск, потом в Биробиджан".

Корр. "ЗР" задал Геннадию Андреевичу несколько вопросов.

- Из рабочих встреч, обозначенных в графике вашего визита, выделяется беседа с епископом Владивостокским и Приморским Вениамином. В сознании многих вчерашних коммунистов КПРФ и православная церковь - понятия несовместимые... Это попытка привлечь новых сторонников?

- В нашем программном документе оговорена гарантия свободы совести и вероисповедания каждого члена партии. Мы относимся с почтением к религиозным взглядам своих сторонников и стараемся избежать тех ошибок, которые допустили наши предшественники. Я лично встречался с лидерами всех религиозных конфессий в России. Поддерживаю отношения с патриархом Алексием II, даже был у него в доме на дне рождения. Я изучал Библию и читал Коран. Сегодня, когда стоит вопрос: "Быть России или не быть", мы только вместе можем отстоять государство. И православные, и мусульмане придерживается патриотических позиций - значит, у нас одна задача.

- Как КПРФ собирается обходить административный ресурс на выборах 2006 года?

- Честных выборов в России как не было, так и, наверное, не будет. Из всех партий только мы можем эффективно бороться с полицейщиной, криминалом и коррупцией. Мы митингуем, а все остальные побаиваются, сложили лапки. Нам это дорого достается - только в этом году задержали 600 человек. Наша правовая служба сумела развалить сфабрикованные дела, почти всех вытащили. Кроме того, дежурим на выборах и уже поймали за руку партию власти - обжаловали ход выборов в Верховном суде. Суд заседал 6 недель и постановил, что для отмены результатов выборов фактов недостаточно. Мы все материалы отправили в Европейский суд. Мы переиздали газету "Правда" за 25 июня 1945 г. с легендарным парадом Победы и великолепной речью Иосифа СТАЛИНА по поводу окончания войны на Тихом океане. Люди должны знать свою историю и людей, которые ее делали.

- Как вы будете контролировать честность выборов в Приморском крае?

- Во Владивостоке мы пока такую работу не планировали, она очень трудоемкая - на каждый участок надо минимум 5 человек от момента опечатания урны до получения копии протокола. Мы жестко проконтролировали власть в Новосибирске, Орле, Благовещенске и Москве. В Орле 2 тыс. человек стояли напротив городской администрации и ждали выдачи протокола. Комиссия заседала 11 часов, в 3:15 ночи выдали протокол, и чиновникам пришлось признать свой проигрыш на выборах.

- За счет чего вы рассчитываете на такой высокий процент на выборах в Приморье?

- Во всех крупных городах, где прошли выборы в местные органы власти, мы получили более 20%. Даже в центральных районах Москвы - 25%. Мы считаем, что еще сможем увеличить свое влияние. В Приморье я приехал помочь активу, и если в городах все понятно, то на селе ситуацию контролировать сложнее - во многих местах у нас уже установился феодализм, поэтому нужно очень серьезно работать. По рейтингам в Приморье КПРФ поддерживает 15% населения, поэтому если мы хорошо сработаем, то будет и 20%. Выжать больше можно только халтурой, а мы же за честные выборы.