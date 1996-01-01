Хабаровчане принимали Экономический форум Северо-Восточной Азии

15-экономический форум Северо-Восточной Азии, организатором которого стала международная неправительственная организация "Экономический форум СВА" (США) совместно с правительством Хабаровского края и Институтом экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, прошел в Хабаровске.

В работе форума приняли участие делегации из Республики Корея, Японии, США, Монголии, КНДР, Китая, а также представители ряда российских регионов. Они съехались в Хабаровск для обсуждения вопросов по развитию сотрудничества между странами Северо-Восточной Азии в области энергетики, транспорта, финансов и туризма, сообщили "ФК-Новости" в пресс-центре краевого правительства.

Доклад губернатора края Виктора ИШАЕВА "Восточный вектор энергетической политики России" на пленарном заседании представил заместитель председателя правительства края - министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ. По мнению главы края, энергетическая проблема в современном глобализирующемся мире является одной из самых актуальных. Это наглядно подтвердилось в ходе недавно прошедшего под председательством России в Санкт-Петербурге саммита "большой восьмерки".

"Активизация восточного вектора энергетической политики нашей страны сегодня совершенно очевидна. Предпринимаемые российским государственным и частным сектором, а также иностранными компаниями меры по развитию нефтегазодобычи на востоке России, созданию здесь системы транспортировки углеводородов и в целом по развитию энергетической инфраструктуры создают хорошие возможности для развития рынка энергоресурсов в Северо-восточной Азии", - считает Виктор Ишаев.

Однако для того, чтобы Россия могла с полной уверенностью осуществлять свои энергетические проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, ей необходимо получать более отчетливые сигналы от партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона о содержании их энергетической политики, о текущих и перспективных потребностях в энергоносителях, а также об их желании и возможностях участвовать в российских энергетических проектах. "Только согласованные и скоординированные усилия всех стран могут обеспечить должным образом потребности этого региона в энергоресурсах и гарантировать обеспечение энергетической безопасности всем без исключения государствам АТР", - делает вывод губернатор края.