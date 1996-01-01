Подводные камни Козьмина

Сегодня в 12.00 во Владивостоке, в Молодежном центре ДВГТУ, должны пройти общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства нефтетерминала в бухте Козьмина. "Транснефть" представит на суд общественности новую версию конечной точки нефтепровода и строительства нефтеналивного терминала.

Как они пройдут, предсказать сложно, но, похоже, интерес к проекту ВСТО у общественности после бесчисленных эпизодов "перевозных войн" поутих. По крайней мере, наплыва интересующихся материалами ОВОСа, представленными в общественной приемной, открытой в столице Приморья, крайне мало. Корреспондент "ЗР", побывавший там в середине прошлой недели, был всего пятнадцатым.

Честно говоря, смысл работы общественной приемной, оказался малопонятным. Судите сами: девушка в приемной, представившись инженером-экологом, любезно выложила 7 пухлых папок с документацией. Но вид диктофона оказал на нее нервно-паралитическое действие: она запретила его включать, показав на объявление на стене (там значилось: "запрещена фотосъемка и копирование материалов"), и отказалась отвечать на вопросы. Даже на совсем безобидные: как фамилия главы общественной приемной и сколько человек уже ознакомилось с материалами? Оказывается, на все нужно запрашивать разрешение в "Транснефти", то есть в Москве. Между тем рядом на стене висел листок, где были написаны фамилии членов рабочей группы, работающих в подведомственных "Транснефти" ЗАО "ИнжГЕО" (Краснодар) и ОАО "ВНИИСТ" (Москва). А количество людей, интересующихся ОВОСом, легко вычислялось: записывая свою фамилию в папке регистрации, я увидела предыдущий порядковый номер.

Могу засвидетельствовать: самостоятельно понять смысл всей документации, особенно сугубо технических моментов, неспециалисту и человеку несведущему практически невозможно, как и оценить достоинства ОВОСа, так что общественные слушания имеют смысл только тогда, когда в них с обеих сторон участвуют "профи". Полистав тетрадь регистрации, честно говоря, удивилась отсутствию интереса к документам у экологов. За 6 дней до слушаний их изучал только представитель ИСАР-ДВ! Неужели им достаточно было отвести трубу от Перевозной и близлежащих заповедников, а на экологию в бухте Козьмина они махнули рукой?

Не буду утомлять читателей техническими подробностями, но все же приведу некоторые. Как написано в ОВОСе проекта морского нефтеперегрузочного комплекса производительностью 30 млн тонн в год, стройплощадка разместится у мыса Крылова, в районе южного входа мыса в бухту Козьмино. Это примерно в 4-5 км от порта Восточного. Вблизи стройплощадки расположены действующий рыбокомбинат, базы ПВО и ФСБ. Рельеф в этом месте сильно пересеченный, с крутыми уклонами до 150 м и ровные площадки под резервуарный парк отсутствуют, так что, возможно, в навигационном плане бухта Козьмина удобна, но будут сложности со строительством нефтехранилища.

Ущерб животному миру при строительстве береговых сооружений оценен разработчиками в 200 тыс. руб. Лесным ресурсам, которые не будут выводиться из Гослесфонда, - всего в 19 тыс. руб. Наибольшие потери понесут рыбные ресурсы. Они оценены в $698,712 тыс. (или в 17 млн 563,936 тыс. руб. при курсе рубля к доллару 28,43 руб. на 3.07.06).

На природоохранные мероприятия - создание экологической лаборатории, организацию санитарно-защитной зоны, технические и рекультивационные работы, экологический мониторинг, приобретение природоохранного оборудования и соответствующего флота, мусоросжигательного завода, - запланировано 319,44 млн руб. Все благопристойно, чинно и благородно, и первоначально "ЗР" хотел только сообщить читателям, которые продолжают звонить в редакцию и интересоваться судьбой ВСТО, когда и где пройдут слушания. Но в пятницу "ЗР" сообщили информацию, заставившую изменить отношение к предстоящему мероприятию.

Неофициальный, но достоверный источник сообщил "ЗР", что недавно изменилась ситуация. Конечной точкой остается бухта Козьмина, но общественности могут представить одну версию реализации проекта строительства терминала - стационарные причалы (под нее велись соответствующие исследования и подобрана информация в пухлых папках ОВОСа), а на самом деле дана отмашка другой версии - выносным плавучим причалам, которые в наших условиях экологически и технически уязвимы и в конечном итоге намного дороже. Такие обычно строят в местах, где глубины для танкеров маловаты, а дноуглубительные работы вести сложно. По мнению же специалистов, бухта Козьмина идеально подходит для строительства стационарных причалов и дноуглубительные работы потребуются небольшие.

Повторное посещение общественной приемной в пятницу и "новое" знакомство с материалами ОВОС кое-что прояснило. Да и сотрудники общественной приемной были уже не такими пугливыми и даже помогли корреспонденту "ЗР" найти упоминание альтернативного варианта, а именно "нефтеналивной пирс включает три грузовых причала и подходную эстакаду (рассматривается вариант выносного причального устройства)". Правда, единственное упоминание! И никаких сравнений со "стационарным" вариантом, чтобы ясно было видно: какие плюсы и минусы есть у каждого из них и какой в конечном итоге предпочтительнее.

Если все так, как сообщил источник "ЗР", странно, что государственная компания, которой и так придется существенно увеличить затраты, меняя маршрут в районе Байкала на более северный, выбирает более дорогой вариант строительства терминала. Возможно, совсем недавно у "Транснефти" появились какие-то весомые аргументы в пользу выносных плавучих причалов. Но в ОВОСе этой информации нет!

Наверное, она относится к коммерческой тайне. Но зачем тогда нужны общественные слушания, ведь все по-прежнему выглядит безальтернативно? Не потому ли "Транснефть" дала объявление только в одной краевой газете, но не в самой многотиражной. И само объявление - яркий пример, как быть незаметным: много текста мелким кеглем и практически никаких шрифтовых выделений! Видимо, чтобы собрать на слушания поменьше вредной общественности и просто соблюсти формальности.

Но, возможно, все разъяснится на общественных слушаниях. Похоже, там будет интересно. Приходите!