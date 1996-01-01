Без мыла в лодку лезут

В понедельник 11 сентября начался трехдневный визит официальной делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Японии Синтаро ИТО с целью осмотра объектов, связанных с утилизацией атомных подводных лодок российских ВМФ и возможного подписания договора о предоставлении денежных средств на реализацию данного проекта.

О намерении осуществить финансовую помощь в размере $ 200 млн по утилизации многоцелевых атомных подводных лодок, выведенных из состава ТОФ, Япония объявила еще в 1999 г. Обязательство как будто взято, а воз, то есть лодки, и ныне в Большом Камне и утилизируются, по большом счету, российской стороной самостоятельно.

Имидж - всё

Программа "Звезда Надежды", так назвала Страна Восходящего солнца свою имиджевую рекламную акцию. По-другому такую инициативу именовать сложно, так как за все прошедшее время на базе большекаменского завода "Звезда" утилизирована только одна АПЛ проекта 671 (по классификации НАТО "Виктор-3"). Официально потраченная на утилизацию сумма, озвученная японской стороной звучит как $7 млн. По сведениям из независимых источников, она составила чуть более $3 млн. По-сути, Россия стала кредитором многомиллионной программы, заявленной Японией. Фактически на утилизацию АПЛ деньги выделять японцы не собираются. Разве что в обмен на пресловутые "острова".

Официальные лица Японии ограничиваются лишь многочисленными декларативными заявлениями во время поездок по Дальневосточному региону. Тем временем на зарплату сотрудникам различных комитетов и секретариатов, созданных японцами для реализации программы "Звезда Надежды", а также на поездки ее сотрудников денег потрачено больше, чем на саму программу. Заявляемой целью, как правило, является ознакомление с возможностями предприятий ФГУП "СВРЦ", ФГУП "Звезда".

Одной из причин отсутствия результатов реализации программы "Звезда Надежды" японцы называют нежелание российских компетентных структур под предлогом секретности допускать их в места утилизации, а также к интересующим документам и изделиям. Действительно, все, что связано с ядерным оружием и его носителями, имеет наивысшую степень секретности, а "СВРЦ" находится в месте дислокации основной базы подводных лодок ТОФ.

Совсекретно в режиме реального времени

Договор все же есть договор, и в течение утилизации АПЛ проекта 671 специальные российские структуры помимо ежемесячного отчета о проделанной работе, финансовой и иной отчетности предоставляли японской стороне документацию на технологические процессы, по системам безопасности, антитеррористической защите, прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций, а также всю несекретную конструкторскую документацию.

В итоге дошло до того, что японская сторона высказала просьбу предоставить техническую документацию по устройству атомного реактора АПЛ, других узлов и агрегатов, которая имеет гриф "сов. секретно" и составляет государственную тайну. Представители "Звезды" вынуждены были передавать запрашиваемые документы только после изъятия секретных сведений. А во время всех этапов утилизации лодки представители "Эн-эйч-кей" вели съемку. Куда же более открыто?! Как говорил Остап Бендер: "Может, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?"

Со стороны Японии периодически поступают намеки, что неплохо было бы в местах утилизации и обращения с ядерными материалами (они же являются местами ремонта и обеспечения действующего флота) разместить аппаратуру контроля, которая сможет передавать информацию на Японские острова в режиме реального времени.

"Ландыш" серебристый

Другим "взаимовыгодным" направлением для России оказалась переработка жидких радиоактивных отходов (ЖРО), каким стала установка "Ландыш". Размещением заказа на строительство занималась английская фирма "Краун". В качестве подрядчика была привлечена американская фирма "Макдермот", которая не уложилась в установленные сроки строительства.

Мощность установки до 7 тыс. тонн ЖРО в год заведомо превышает показатели, необходимые для утилизации всех отходов в нашей стране. Возможно, при разработке проекта американцами предполагалась коммерческая утилизация на ней ЖРО США и Японии с последующим захоронением радиоактивных рассолов и терморадиационных отходов в ядерном могильнике на юге Приморья?

И что? Несмотря на громадные мощности, в настоящее время установка практически не используется. Основная причина - отсутствие денег на утилизацию на ней ЖРО. Установка основана на американской технологии, сорбент из США стоит дорого, поэтому ДальРАО предпочитает утилизировать ЖРО на экономичной установке, построенной ДВО РАН "Барьер". По прогнозам, проблема ЖРО в Приморском крае в ближайшее время будет решена полностью и российской стороной единолично. "Ландыш" превратился в красивую, но бесполезную игрушку.

Японская сторона часто заявляет, что отсутствие финансирования на утилизацию АПЛ ТОФ связано с нежеланием делить с Россией ответственность в случае возможных радиационных аварий при утилизации АПЛ. В то же время японцы озвучили готовность профинансировать строительство плавдоков для транспортировки АПЛ с Камчатки для утилизации в Приморье на "Звезду". Но зачем лодки вообще транспортировать в Приморье, если их можно утилизировать на Камчатке?

Кроме того, при транспортировке из-за ветхости лодок в навигационном отношении могут возникнуть аварийные ситуации и радиационные инциденты. А именно этого и боятся японцы. По оценке специалистов проект строительства доков для перевода АПЛ с Камчатки в Приморье потребует денежных вливаний порядка $ 500 млн (при общей выделяемой японцами сумме $200 млн), а утилизация одной АПЛ на ФГУП "СВРЦ" обойдется порядка $4,6 млн. Создаётся впечатление, что российскую сторону хотят втянуть в дорогостоящие проекты, которые в конечном итоге лягут на плечи российских налогоплательщиков, поскольку деньги-то пойдут из российского военного бюджета.

Не хотелось бы верить, что программа "Звезда Надежды" рассматривается нашими соседями в первую очередь как существенный козырь на переговорах с российским руководством о возврате "северных территорий", а также как механизм получения доступа к охраняемым сведениям ВМФ России.