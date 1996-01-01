Агропром - за профсоюз

Еще три года назад ситуация с долгами по заработной плате в агропромышленном комплексе России была катастрофической. Беспрецедентная сумма задолженности - 14 млрд - руб. начала сокращаться после того, как по инициативе профсоюзов в большинстве регионов при губернаторах и департаментах сельского хозяйства были созданы специальные комиссии, которые анализировали причины возникновения долгов.

Тем не менее вопросы выплаты достойной заработной платы в срок остаются актуальными и сегодня, как и две другие главные задачи профсоюзов: сохранение рабочих мест и обеспечение безопасных условий труда. И это в отрасли, где число предприятий и работающих в течение 15 лет из года в год только сокращалось, рос травматизм. Сегодня агропром по этому показателю является лидером, обогнав даже шахтеров.

Об этом "ЗР" рассказала председатель Центрального комитета Профсоюза Агропромышленного комплекса РФ Наталья АГАПОВА, которая провела во Владивостоке зональный семинар-совещание профсоюзного и хозяйственного актива региона.

- У профсоюзов агропромышленного комплекса достаточно нареканий в адрес существующей социальной политики РФ. Вас, как руководителя, устраивает программа социального развития общества и та финансовая составляющая, которая под эту программу закладывается в госбюджете? За что выступают профсоюзы?

- Во-первых, за повышение уровня минимальной оплаты труда, который должен был бы соответствовать прожиточному минимуму в РФ. Сейчас минимальная заработная плата 1100 руб., а прожиточный минимум по России считается порядка 2400. Обещание увеличить минимальную заработную плату в 2007 г. до 1400 руб. нам оптимизма не добавляет, поскольку и прожиточный минимум будет расти. Я хочу, чтобы все поняли тенденцию: она идет на разрыв, а не на сближение этих двух составляющих. Федерация независимых профсоюзов, в которую входит и профсоюз агропромышленников, не удовлетворена ситуацией, мы ведем переговоры. Много умных научных голов просчитывают и анализируют, сколько делается на один доллар продукции в РФ и сколько за рубежом. Я не знаю, как это оценивать, но, возвращаясь к своему комплексу, скажу: в последние три года мы стабильно засеиваем, выращиваем и убираем 75 млн тонн в среднем по России. При этом средняя заработная плата на селе остается 3700 руб. В уборочную и посевную люди по 24 часа в сутки работают на старой технике. Разве это не говорит о какой-то производительности труда? По сути, работают не для того, чтобы заработать. Для того, чтобы наработаться.

- Поможет ли, на ваш взгляд, решению перечисленных вами проблем национальный проект по развитию сельского хозяйства? На дальневосточной конференции работников агропромышленного комплекса проекту давались разные оценки.

- Штаб министерства нашей отрасли сделал все для того, чтобы президент ПУТИН озвучил задачу развития села как национальный проект. Произошло то, что произошло. Теперь о здоровом скепсисе. Как мы привыкли рассуждать: в один бы регион все деньги отдать - и тогда там у нас все разовьется, так сказать, коммунизм в отдельно взятой деревне. Такие взгляды заведомо утопичны. Однако стоит признать: впервые за последние годы селянам даются долгосрочные кредиты с хорошим субсидированием процентной ставки. 5-7 лет назад кредиты давали под 100% и выше. Сейчас положение дел улучшается, в отрасль в рамках национального проекта пришло больше 50 млрд руб. Все четыре национальных проекта, так или иначе, касаются сельской местности. Особенно радует программа жилья для молодых специалистов. В разных регионах РФ жилье молодые покупают за сумму, равную 10-30% от его реальной стоимости. Национальный проект поддержки сельского хозяйства касается трех направлений: развития животноводства, строительства жилья, развития личных подворий и сельских хозяйств. Каждый из краев и областей ДВФО выбрал свои приоритетные направления. Например, в Хабаровском крае считают, что личные подсобные подворья у них будут развиваться не очень хорошо. В Приморье ситуация диаметрально противоположная. И остановлюсь на хорошем. Решение о национальных проектах было принято в сентябре прошлого года, только по нашему комплексу сделано больше десяти постановлений правительства, в жизнь все разработанные документы вошли с мая 2006 г. За четыре месяца отдачи не бывает, а мы уже по-русски хотим результата. Телевидение, радио, газеты - все доходит до села с большим опозданием. Мы среди своих первичных профсоюзных ячеек ставим задачу информировать селян о нацпроектах. Говорить, что кредит взять невозможно, проще всего. Надо рассказать, как его правильно взять. Россельхозбанк уже выработал такой механизмы: вы покупаете трактор в кредит - и он сам уже может быть залогом. Для личных подсобных хозяйств 300 тыс. - неплохие деньги, надо их брать и осваивать.

- Не на всех современных предприятиях есть профсоюзы. Работники не понимают необходимости его создания, а руководители предприятий возражают, встретив подобную инициативу...

- Работодатели не всегда являются собственниками предприятий. В этих условиях часть руководителей говорят своим работникам: "Зачем вам нужен профсоюз? Я с вами коллективный договор заключаю, материальную помощь оказываю, детишкам подарки дарю, санаторное лечение обеспечиваю". Но при этом забываем, что все под Богом ходим. Человек по каким-то причинам уходит с работы и оставляет любимый коллектив ни с чем. Новый руководитель играет по новым правилам, в лучшем случае в рамках российского законодательства. Тогда стороны садятся за стол переговоров. В законе о профсоюзах РФ написано о праве на самоопределение при любом объединении.

Необязательно спрашивать разрешения у руководителя на создание профсоюза. Для того чтобы создать первичную организацию, нужно коллективное волеизъявление трех человек. Для работодателей главное, чтобы производство крутилось. Я согласна, но у людей есть свои потребности. Их кто-то должен озвучить, хотя бы для того, чтобы они по одному в кабинет не частили.