Бюджет Приморья поправился на 722 млн

В бюджете Приморского края появились дополнительные средства из-за поступления денег из федерального бюджета в сумме 484 млн руб. и собственных доходов в сумме 238 млн руб. 7 сентября Допдоходы были узаконены в бюджете на внеочередном заседании приморского парламента, депутаты внесли в закон "О краевом бюджете на 2006 г." соответствующие изменения.

Как сообщил первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО, эти средства позволят увеличить расходы краевого бюджета по четырем позициям. За счет федеральных средств целевого назначения в сумме 84 млн руб. предусмотрены расходы на финансирование национальных приоритетных проектов. В области сельского хозяйства деньги будут направлены на поддержку элитного семеноводства, в сфере здравоохранения - на приобретение медицинского оборудования и на дополнительные выплаты медицинским работникам. Кроме того, дополнительные финансовые средства в размере 500 млн руб. планируются на создание сезонных запасов топлива КГУП "Примтеплоэнерго".

С учетом принятых изменений бюджет края составляет 28,244 млрд руб.