Открыт центр общественного мониторинга

Во время выборов в Приморье будет действовать центр общественного мониторинга "Пресса и выборы". Это инициатива Медиасоюза, представители которого приехали во Владивосток в понедельник.

А на прошлой неделе в помещении редакции ИК "Золотой Рог" впервые собрался Экспертный совет из числа представителей СМИ края. В его состав вошли директор ПТР Валерий БАКШИН, издатель газет "Золотой Рог" и "Аргументы и факты "Приморье" Елена БАРКОВА, главный редактор газеты "Владивосток" Сергей БУЛАХ, главный редактор газеты "Коммунар" Зинаида ИЗБЕНКО, руководитель РИА "Восток-Медиа" Наталья МИКЕРИНА, главный редактор еженедельника "Конкурент" Виктор СТАРИЦЫН и другие. Координатором центра утвержден Борис КРИВОЛАПОВ.

Экспертный совет на еженедельных заседаниях будет рассматривать возникающие проблемы во взаимоотношениях СМИ и иных участников избирательного процесса. Будет открыта "горячая линия", по которой юристы из Москвы будут оперативно отвечать на вопросы не только приморских журналистов, но и штабов избирательных объединений и кандидатов в депутаты. Цель общественного мониторинга - подготовить предложения в Госдуму РФ по изменению избирательного законодательства.