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Первая "жертва" выборов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За несколько дней до начала официально разрешенной предвыборной агитации в СМИ в Приморье разразился политический скандал. Первой "жертвой" грядущих выборов, стал городской совет ветеранов.

Скандал разожгла публикация одной из приморских газет. Журналист обвинил председателя городского совета ветеранов Якова КАНА в том, что он вынуждает членов этой организации поддерживать на выборах одного из кандидатов в депутаты, а конкретно - Геннадия ЛЫСАКА. В то же время, как утверждается в публикации, большинство ветеранов, вроде как хотели бы отдать свои голоса за его соперника по одномандатному округу Юрия ПРИВАЛОВА.

На срочно созванной по этому поводу пресс-конференции Яков Кан и его коллеги из краевой организации ветеранов дали свою оценку событий. Несмотря на то, что ведущий пресс-конференции призывал не называть никаких имен, ветераны не смогли сдержать своего гнева и озвучили предполагаемых заказчиков материала.

"После того, как я прочел публикацию, у меня случился гипертонический кризис, - заявил Яков Кан. - Я никогда не отрицал, что нашей организации помогали многие депутаты, в том числе и Юрий Привалов. В то же время и мы стараемся активно участвовать в общественной и политической жизни края. Но зачем было выливать на нашу организацию столько грязи? Нас всего-то осталось чуть более 3000 человек. Это настоящее политподонство".

Во время пресс-конференции Яков Кан несколько раз почти терял сознание. Было видно, что весь этот скандал сильно отразился на его здоровье. Еще бы, его - обладателя 6 орденов и множества медалей, в газете обозначили как "банщика".

Первая официальная оценка этой публикации уже дана. "С правовой точки зрения, оценка этой статьи, будет дана в самое ближайшее время. Что касается моральной стороны, то этого более допускать нельзя. Все руководители СМИ должны понимать, что ветеранское сообщество должно быть неприкосновенно", - утверждает исполняющий обязанности руководитель Росохранкультуры по Приморскому краю Петр САМОЙЛЕНКО.

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