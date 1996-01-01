Губернатор отказался встречаться с Зюгановым

С 11 по 13 сентября в Приморском крае будет работать лидер российской партии КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

Программа пребывания главного коммуниста страны сейчас уточняется. Губернатор края встречаться с Зюгановым отказался, передав почетную обязанность первому вице-губернатору Александру КОСТЕНКО. Зюганов думает, принять ли это предложение. Сам он хотел вы встретиться с епископом Приморским и Владивостокским ВЕНИАМИНОМ. Вениамин тоже думает.

С народом лидер КПРФ намерен пообщаться в Находке и во Владивостоке. Своих владивостокских сторонников обещает поприветствовать 13 сентября в 17 часов в здании Краевой федерации профсоюзов на ост. "Авангард". Обещанный ранее митинг в парке на 3-й Рабочей не состоится. Зря члены приморского штаба КПРФ расклеивали агитационные плакаты...