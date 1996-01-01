Кандидаты партии "Народная воля" уже с удостоверениями

В газете "Золотой Рог", № 68 от 5 сентября в заметке "Аграрная партия не будет бороться за депутатские мандаты" была допущена ошибка.

"Партия национального возрождения "Народная воля" подала списки кандидатов, но не от регионального отделения, а от центрального комитета партии. И тоже выбыла из борьбы", - как оказалось, с таким выводом редакция поспешила.

"Решением Избирательной комиссии Приморского края № 794/95 от 1.09.2006 г. список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края, выдвинутый политической партией "Партия Национального Возрождения "Народная воля" зарегистрирован, кандидатам выданы удостоверения соответствующего образца", - сообщил в "ЗР" письмом уполномоченный представитель партии В.С. ВАЩИНИН. Публикуя данные исправления, редакция "ЗР" приносит искренние извинения региональному отделению партии и читателям за искажение информации.