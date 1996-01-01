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Жириновский отказался от правого руля

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье ждут ЖИРИНОВСКОГО. Правда, в региональном отделении ЛДПР, подтвердив информацию о приезде своего лидера, опровергли слухи о том, что ВВЖ приезжает лично растамаживать приобретенный в Японии автомобиль.

Оказалось, покупать машину в Японии Владимир Вольфович передумал. У него слишком плотная программа пребывания на Дальнем Востоке. С 20 по 25 сентября нужно успеть объехать 5 дальневосточных регионов. Из соображений экономии времени Жириновский сменил тему агитационной речи со "Свободу правому рулю!" на "Дальний Восток останется русским".

Во Владивостоке лидер общероссийской партии ЛДПР пробудет только один день. Какой точно еще не решено. За пять дней ему нужно объехать пять регионов. Приморский край Владимир Жириновский посетит в качестве лидера ЛДПР, а также заместителя председателя Государственной Думы. Во Владивостоке он встретиться с губернатором края Сергеем ДАРЬКИНЫМ, пообщается с журналистами и с членами регионального отделения ЛДПР. По словам лидера регионального отделения ЛДПР Сергея КОРЧАГИНА, основное время будет отведено общению с народом, сейчас оговаривается участие Жириновского в митинге.

На встрече с губернатором, народом и представителями СМИ Владимир Вольфович, как ожидается, использует уже бывшие в обороте речи его последнего визита в Приморский край: "Владивосток - это ворота в Азию. Развитию Дальнего Востока России федеральные власти должны уделять особое внимание, более всего - Южному Приморью. Нам очень важно, чтобы наш Дальний Восток не беднел, чтобы не уменьшалось его население, чтобы он отвечал требованиям времени".

В прошлый свой приезд Владимир Вольфович обещал создать специальное министерство по делам Дальнего Востока с резиденцией во Владивостоке или Хабаровске "для оперативного решения всех региональных проблем". Не удалось. Вероятно, тоже не хватило времени.

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