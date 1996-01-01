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Дырка в вертикали власти

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Назначение федерального инспектора Любови ДРОЗДОВОЙ вице-губернатором края давно подозревалось, потому не удивило. Вопрос в другом: институт федеральных инспекторов Приморью не нужен, потому что здесь все так хорошо или так плохо, что и без государева ока самому главному вертикальному чиновнику все ясно?

Уже несколько месяцев как край покинул Главный федеральный инспектор Евгений АВАКУМЬЯНЦ, теперь пустует место и федерального инспектора. О назначении на должности новых людей нет даже слухов. Попытки объявить конкурс на замещение ряда должностей в полпредстве ДВФО, в том числе и на вакантные вертикальные места в Приморье, большим успехом не увенчались. По информации "ЗР", с назначением полпредом Камиля ИСХАКОВА из аппарата полпредства уволилось 35 человек, замена которым в большинстве случаев не найдена. Представляется, что участие Любови Дроздовой в конкурсе на замещение вакантной должности Главного федерального инспектора обернулось для нее невольным вице-губернаторством. Полпред предъявляет слишком высокие требования к своему аппарату или не считает женщин хорошими работниками? Или институт федеральных инспекторов ликвидируется? Вопросы есть, ответов нет.

Досье

Любовь Дроздова родилась в поселке Красный Городок Тверской области. В 1978 году окончила Калининский политехнический институт по специальности "инженер-строитель", во Владивостоке по специальности работала в институте "Приморгражданпроект". После этого во Фрунзенском районе Владивостока занималась комсомольской работой, позднее работала в райкоме КПСС. С 1 мая 2002 года - федеральный инспектор по Приморью. В краевой администрации вице-губернатор Дроздова будет курировать социальную сферу: здравоохранение, образование и науку, социальную защиту населения.
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