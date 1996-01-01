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Сентябрьский телеэкран заполнят говорящие головы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В субботу в Приморье предвыборная кампания по выборам депутатов ЗС выходит на новый этап - стартует агитационная кампания в СМИ. Она продлится 28 дней и закончится 6 октября, за сутки до дня голосования.

Накануне состоялась утомительная (очень долгая) процедура жеребьевки бесплатного эфирного времени в государственных СМИ. Бесплатного, потому что это подарок кандидатам от так постановившей широкой законодательной души, при этом самим СМИ потраченное на кандидатов время никак компенсировано не будет.

Итак, на пятом и шестом каналах ПТР по четным числам в течение трех минут покажет представителей партий и избирательных объединений или их рекламные ролики. По нечетным числам в телевизоре можно будет лицезреть кандидатов по одномандатным округам. Они будут иметь лишь один ролик по 2,5 минуты эфирного времени. Вот и посмотрим, что партии и кандидаты за отведенное им время успеют сказать: краткость, как известно, сестра таланта.

Проводное радио также будет представлять избирающиеся в ЗС партии и кандидатов-одномандатников. В тех районах, где проводное радио в результате непопулярности или экономии отрезано, можно воспользоваться эфирной частотой 810 килогерц. ОТВ-Прим отдает одномандатникам пять минут, партиям - 15, плюс для партий возможно участие в дебатах. Выступления будут записаны заранее и не будут подвергнуты монтажу.

Молодая, но уже государственная "Приморская газета" - это такой официальный публикатор документов администрации края - тоже готова знакомить читателей с претендентами на депутатский мандат. А госиздание "Семь дней в Приморье" успеет выйти в свет за всю агитационную кампанию в СМИ только четыре раза и сможет лишь опубликовать списки зарегистрированных кандидатов.

Все остальные СМИ тоже не останутся в стороне от агитационной кампании, но уже совсем на других экономических условиях.

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