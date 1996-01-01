Министерский "одобрямс"

Похоже, что на этот раз учебный год в Приморье начался на 2 дня раньше обычного - по крайней мере, для чиновников от образования. Таким необычным явлением край обязан краткосрочному визиту министра образования и науки РФ Андрея ФУРСЕНКО на минувшей неделе.

Программа пребывания Андрея Фурсенко на приморской земле началась со встречи с Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Диалог губернатора и министра плавно перешел во взаимный обмен любезностями. Сергей Дарькин поблагодарил правительственного чиновника за визит в Приморье, отметив, что на его памяти действующий министр образования посещает край впервые. Фурсенко, в свою очередь, заявил, что "Приморье - один из лидеров среди регионов по развитию образования". Как сказал министр, "из Москвы всего не видно, поэтому поездки по регионам очень полезны".

Отвечая на вопрос корреспондента "ЗР" о своем отношении к процессу укрупнения вузов, Фурсенко сказал следующее: "Укрупнение вузов не является самоцелью, главное для нас - улучшение качества преподавания. И одним из путей решения этой задачи является в том числе и слияние вузов. Нужно помнить о том, что конкуренция на международном рынке образования постоянно растет, поэтому если мы не ужесточим требования к российским вузам, то рано или поздно проиграет вся наша система образования".

Характерно, что несколькими часами ранее, посещая школу для одаренных детей, министр уже обсуждал эту тему на конкретном примере. Когда ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ проводил видеопрезентацию своего университета, Сергей Дарькин и Андрей Фурсенко обменялись несколькими фразами относительно будущей судьбы этого учебного заведения. "В общем, база для Тихоокеанского университета есть. Если Владимир Владимирович скажет делать, думаю, мы с этой задачей справимся", - на ухо шептал губернатор своему гостю, указывая на фотографии студенческого кампуса ВГУЭС в районе Гоголя. "Главное - найти хорошего менеджера", - не менее емко ответил ему министр образования.

Таким образом, обсуждаемое в последнее время возможное объединение ВГУЭС и ДВГТУ, судя по всему, не вызывает возражений ни у Андрея Александровича, ни, что самое главное, у Владимира Владимировича, да и один из ректоров, видимо, совсем не против...