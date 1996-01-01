Идти с бизнесом параллельным курсом

В предстоящие выходные свой 140-летний юбилей отметит Уссурийск. В преддверии праздника о сегодняшнем дне одного из крупнейших городов Приморья "ЗР" рассказал глава Уссурийского городского округа Сергей РУДИЦА. Как оказалось, Уссурийск может дать фору многим городам Приморья, особенно если речь идет о развитии предпринимательства или инвестиционной активности.

- Что на сегодняшний день представляет собой Уссурийский городской округ?

- Что касается праздника, то настроение у горожан будет самое бодрое, главное, чтобы погода в этот знаменательный день не подкачала. А если в двух словах попытаться рассказать о нашем городском округе, то, во-первых, стоит упомянуть, что Уссурийск является крупным промышленным центром. Основу экономики составляют пищевая и перерабатывающая промышленность, а также машиностроение и металлообработка. Нельзя не сказать и о сельском хозяйстве, ведь в состав городского округа, помимо Уссурийска, входят 37 сельских поселений. По производству сельхозпродукции наш округ устойчиво входит в тройку лидеров среди территорий края, но я думаю, что нам по силам выйти и на первое место, как это было 15-20 лет назад.

- Вопрос адресован вам, как члену партии "Единая Россия". Многие упрекают "ЕР" в том, что партия чрезмерно сосредоточила в своих руках административный ресурс. По вашему мнению, совмещение партийной и государственной должности - это "плюс" или "минус"?

- Одно не должно мешать другому. Взаимодействие в рамках партии дает возможность быстрее решать многие проблемы, коих в 90-е накопилось немало. И хотя мой партийный стаж сравнительно невелик, партийная деятельность для меня является весьма важной.

- Каковы первые итоги реализации приоритетных национальных проектов на территории городского округа?

- На мой взгляд, работа по национальным проектам в крае ведется достаточно активно. Действующие в крае социально ориентированные программы хорошо "вписались" в контекст нацпроектов. В минувшем году был сдан 90-квартирный дом в рамках программы "Квартира молодой семье". Буквально на днях 4 городские школы выиграли гранты в рамках проекта "Образование", а 11 учителей будут удостоены президентских премий. Думаю, что это очень достойный результат. И, конечно же, для нашего округа особое значение имеет нацпроект "Развитие АПК". Но здесь есть ряд проблем. Во-первых, это высокая стоимость ГСМ, сельхозтехники, удобрений, которая иногда нивелирует доходы от реализации продукции. Кроме того, за годы реформ на селе появилась категория людей, которые привыкли не работать, а жить на пособия от государства, и повлиять на них достаточно сложно. Говоря в целом, хочу отметить, что нужно работать, засучив рукава. Необходимо создать условия для того, чтобы национальные проекты двигались вперед.

- Комфортно ли чувствуют себя в современных рыночных условиях промышленные предприятия и сельхозпроизводители? Адаптировались ли они к новым "правилам игры"?

- Сказать, что наши предприятия чувствуют себя как рыба в воде, было бы неправильно, отрицательную роль играют высокие тарифы на энергоресурсы и отдаленность дальневосточных территорий от центральной России. К примеру, покупка грузового автомобиля на заводе в центре страны для дальневосточных предприятий из-за высоких тарифов на грузоперевозки обойдется почти вдвое дороже, чем для их конкурентов из европейской части РФ. То же самое можно сказать и о нефтепродуктах.

- Однако те, кто часто бывает в городе, отмечают, что вопреки всем проблемам за последнее время город изменился - активно развиваются торговля и строительство. С чем, по-вашему, это связано? Приходят ли в город инвестиции из других регионов страны и зарубежья?

- Думаю, округ быстро развивается в первую очередь благодаря своему населению, его деловой инициативе. Особенно активно развивается малый бизнес. Его доля в совокупном внутреннем продукте городского округа в 2005 г. составила порядка 20%, в то время как в среднем по краю этот показатель равен 13%. И это, на мой взгляд, вполне закономерно. Задачу для своей команды я сформулировал так: идти с бизнесом параллельным курсом, стараться как можно меньше вмешиваться в дела малых предприятий. "Правила игры" для всех должны быть одинаковы.

Что касается инвестиций, то за последние 3 года их объем вырос вдвое и по итогам 2005 г. составил около 1 млрд руб. На территории округа действуют мебельное, текстильное, кожевенное предприятия со значительной долей иностранного капитала. Правда, инвестиции инвестициям рознь. Например, предприятия с южнокорейским капиталом дают работу населению округа - их персонал набирается из числа местных жителей. В то же время китайские инвесторы стремятся трудоустроить на свои предприятия главным образом своих соотечественников. Разумеется, что первый вариант для округа гораздо предпочтительнее.

- Кстати, о соотечественниках. В последнее время на федеральном и региональном уровнях активно обсуждается программа переселения русскоязычного населения из стран СНГ на Дальней Восток. В какой мере в ней будет участвовать Уссурийский округ?

- Я считаю, что нужно сначала создать достойные условия жизни для того населения, которое уже здесь есть. Ведь если сегодня "привезти" сюда людей из республик бывшего СССР, то завтра они уедут в центральную часть страны, где жизнь комфортнее и дешевле - о чем говорить, если жители Дальнего Востока годами не имеют возможности встретиться со своими родственниками из других регионов России?! Вместе с тем отрадно, что в последнее время президент и правительство уделяют все больше внимания развитию дальневосточных территорий. Это вселяет определенные надежды на улучшение социально-экономической ситуации в регионе.

- Через Уссурийск проходит подавляющее большинство приходящих в край транспортных и туристических потоков. Справляется ли город с "ролью" транспортного узла?

- Если посмотреть на карту Приморья, то очевидно, что все автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие край с остальной Россией и сопредельными странами, проходят через Уссурийск. Автотранспортный поток настолько велик, что впору задумываться о реорганизации транспортной схемы. Что касается туризма, то ежегодно нас посещают около 30 тыс. туристов, однако это далеко не предел, и их число необходимо увеличивать. У нас в округе расположено много исторических памятников, но, к сожалению, инфраструктура оставляет желать лучшего, пока недостаточно комфортабельных гостиниц и хороших дорог.

- Вы упомянули о транспортных проблемах города. Как обстоят дела со строительством объездной автомобильной дороги вокруг Уссурийска?

- Эта дорога нужна городу как воздух, она позволила бы решить проблему транзитных автоперевозок. К сожалению, в последние 3 года денег на строительство объездной дороги из федерального и краевого бюджетов не выделяется, а самостоятельно достроить этот объект нам не по силам. Но, думаю, что в ближайшее время мы сдвинем этот вопрос с "мертвой точки" - в развитии дороги заинтересован не только Уссурийск, но и весь край.

- Мешают ли развитию территории меры по ограничению челночной торговли, недавно принятые федеральным правительством?

- Принятые меры, разумеется, наложили свой отпечаток на жизнь города - к примеру, на крупнейшем в крае китайском рынке, где покупки совершают жители всего Приморья, повысились цены. Стремление правительства поддержать отечественного производителя очевидно. Но здесь стоит задуматься о причинах, по которым люди вынуждены заниматься челночной торговлей, - это ведь не от хорошей жизни происходит. Полагаю, что, прежде всего, нужно обеспечить население рабочими местами и нормальным заработком, а затем вводить подобные ограничения. Помимо этого развиваться в полную силу городу мешают несовершенство различных законов, а также таможенные барьеры.

- На ваш взгляд, какими профессиональными и личными качествами должен обладать эффективный политик?

- Прежде всего - не быть болтуном. Данные обещания нужно выполнять, а начатые дела доводить до конца. И, конечно же, подавать положительный пример своим подчиненным и жителям вверенной тебе территории.