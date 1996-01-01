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Аграрная партия не будет бороться за депутатские мандаты
Ну это надо ж так! Единственное из тринадцати политических объединений, принимающих участие в выборах ЗК, - региональное отделение Аграрной партии, не вносившие для участия в выборах денежный залог, из предвыборной гонки выбыло.
Предпочтя деньгам сбор подписей избирателей, аграрии напортачили в подписных листах, в результате чего 11 процентов подписей признаны недействительными, и партия всем списком выбыла из борьбы. Что-то вообще неладно в местном отделении партии, за последние почти полгода аграрии обижены дважды. Сначала, поверив фракции "Единой России" и влившись в нее, потеряв тем самым отдельный крестьянский статус в парламенте, представители аграриев в ЗК были банально "съедены" "медведями" при определении партсписков единороссов на выборах. Теперь вот конфуз с подписями.
Партия национального возрождения "Народная воля" подала списки кандидатов, но не от регионального отделения, а от центрального комитета партии. И тоже выбыла из предвыборной гонки. Таким образом, в бюллетенях для голосования осталось 11 избирательных объединений.
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