Островная столица: взгляд в будущее

10 сентября в Южно-Сахалинске пройдут торжества по случаю 124-й годовщины со дня основания. Как и многие города России, в своей истории он прошел уникальный путь развития от поселения до современного города. История Южно-Сахалинска тесно связана с важными событиями русско-японских отношений, а также началом хозяйственного освоения и заселения Сахалина русскими людьми.

Досье Официально принято считать, что свою историю современный Южно-Сахалинск ведет с 1882 года, когда здесь было основано небольшое русское поселение Владимировка. 23 августа (5 сентября) 1905 года после подписания Портсмутского (США) договора Южный Сахалин до 50-й параллели отошел к Японии. Вскоре небольшое русское село стало столицей японского губернаторства Карафуто - городом Тойохара. Вторая мировая война не обошла стороной Сахалин. В августе 1945 года он из глубокого тыла, каким был в годы войны с гитлеровской Германией, стал фронтовым рубежом Великой Отечественной войны. 3 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции милитаристской Японии: территория Южного Сахалина и Курильских островов вошла в состав СССР. 4 июля 1946 года Тойохара был переименован в Южно-Сахалинск.

Дела хозяйственные

В октябре 2006 года исполнится год как мэром Южно-Сахалинска избран Андрей ЛОБКИН.

Досье Андрей Игоревич Лобкин родился 10 февраля 1958 года в г. Хабаровске. Получил высшее образование в Ленинградской академии гражданской авиации и Хабаровском институте народного хозяйства. Свою трудовую деятельность А.И. Лобкин начал в гражданской авиации Сахалинской области. Служил в рядах Советской Армии. В период с 1992 по 2000 год Андрей Игоревич работал в авиакомпании САТ ("Сахалинские авиатрассы"). С 2000 года - в качестве генерального директора аэропорта г. Южно-Сахалинска. В 1995 году, когда сахалинцев постигла нефтегорская трагедия, А.И. Лобкин работал на ликвидации последствий землетрясения, за что был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В октябре 2000 года ему оказали доверие южносахалинцы, избрав депутатом Сахалинской областной думы. В островном парламенте работал в двух постоянных комиссиях - по бюджету и финансам, а также - по экономической политике и промышленности. В 2003 г. избран гендиректором аэропорта "Толмачево". В 2004 г. по инициативе губернатора Сахалинской области как депутат Сахалинской областной думы назначен общественным уполномоченным по вопросам благоустройства и санитарной очистки г. Южно-Сахалинска. 2 октября 2005 года избран мэром, главой муниципального образования "город Южно-Сахалинск". Женат, воспитывает дочь.

Каковы достижения команды градоначальника Андрея Лобкина за этот небольшой срок?

Установление конструктивного диалога между властью областной и городской позволило не только оперативно решать текущие проблемы по мере их поступления, но и заниматься перспективными вопросами.

Благодаря планомерной работе муниципалитету удалось более чем на 200 млн рублей снизить кредиторскую задолженность прошлых лет. Вместе с тем были найдены источники для увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы - педагогам, врачам и другим категориям - на 37,5% с 1 мая 2006 года.

В ходе реализации приоритетных национальных проектов в городе принята программа "Доступное и комфортное жилье - южносахалинцам на период до 2015 года". Ее цель - комплексное решение проблем по формированию рынка доступного жилья и обеспечению безопасных, комфортных условий проживания горожан. Реализация программы позволит увеличить объем жилищного строительства и обеспечит развитие первичного рынка жилья. Предполагается, что одним из итогов станет повышение обеспеченности жилплощадью на 1 жителя с 19,9 кв. м до 24,2 кв. м. За счет мероприятий программы будет минимизирован существующий в городе ветхий и аварийный жилищный фонд.

Выполнение этой программы станет одним из шагов по осуществлению стратегически важной для России инициативы полномочного представителя президента в ДВФО Камиля ИСХАКОВА - создания условий для переселения бывших соотечественников на Дальний Восток.

По действующему национальному проекту в сфере здравоохранения в лечебные учреждения Южно-Сахалинска поступает новое медицинское оборудование, пополняется автопарк станции неотложной медицинской помощи. И это лишь первые шаги по повышению качества услуг, оказываемых южносахалинцам в медучреждениях. В рамках реализации проекта "Здоровье" отдельные категории горожан - дети и подростки, медицинские работники и сотрудники дошкольных образовательных учреждений, школ города, а также южносахалинцы старше 60 лет и ряд других - получили возможность дополнительной бесплатной иммунизации - вакцинации против различных заболеваний. Причем на организацию прививочной кампании привлекаются в том числе средства городского бюджета. В частности, южносахалинцы в возрасте от 12 до 17 лет получат бесплатные прививки от гриппа за счет реализации городской целевой программы "Вакцинопрофилактика".

В целях реализации национального проекта в области образования городская администрация продолжает работать над техническим оснащением школ Южно-Сахалинска: продолжается процесс создания локальных сетей, внедряется программа управления образовательным процессом Net-School. Островная столица стала первой в области, где идет апробация подобных технологий. Отрадно, что в число 34 сахалинских педагогов, доказавших свое право на получение правительственной премии в размере 100 тыс. рублей (в рамках национального проекта "Образование"), вошли 8 южно-сахалинских преподавателей. Южно-сахалинские учреждения общего образования также демонстрируют высокий уровень работы. Так, гимназия № 1, 2, 3 и лицей № 1 победили в конкурсе на получение правительственной премии в размере 1 млн рублей. Усилия педагогов не проходят бесследно, и среди лауреатов всероссийских конкурсов с завидным постоянством встречаются имена южно-сахалинских школьников.

К слову, учащиеся и их наставники с большим интересом участвуют в ежегодных конкурсах на соискание муниципального гранта "Мы и наш город", который проводится под патронажем мэра города. Это дает возможность не только приобрести юным горожанам навыки проектной деятельности, но и внести свой вклад в решение социальных вопросов и сформировать активную гражданскую позицию.

Муниципальная власть особое внимание уделяет реализации национального проекта в сфере АПК, так как значительная доля в объемах производства сельскохозяйственной продукции области принадлежит городскому округу. Естественно, без сложностей не обходится, но поэтапная реализация намеченных президентом задач не прекращается.

Новый облик Южно-Сахалинска

Преображается и облик островной столицы. Важной составляющей этого процесса стала разработка генерального плана Южно-Сахалинска. Он создается с учетом изменившихся границ городского округа и определит стратегию его дальнейшего развития.

В областном центре развернуты крупномасштабные работы по благоустройству. Впервые за 15 лет начато дорожное строительство в отдаленных населенных пунктах, входящих в состав городского округа. В этом году специализированные предприятия приобрели современную технику, что позволило ускорить ход благоустроительных работ. Как показала практика, это дало возможность сэкономить не только время, но и эффективно расходовать бюджетные средства, а также рационально использовать кадровые ресурсы.

Южносахалинцы с удовлетворением отмечают, как пополнился парк муниципального автотранспорта. При поддержке областной администрации были приобретены южнокорейские автобусы большой вместимости. Важно, что они приспособлены для эксплуатации в условиях сурового сахалинского климата. Автобусы позволят обеспечить бесперебойное сообщение между отдаленными микрорайонами города.

Особо отрадно то, что на предложения власти откликнулись социально ответственные представители бизнес-сообщества, которые за счет собственных средств инвестируют отдельные муниципальные проекты. Предприниматели заинтересованы в развитии островной столицы, в укреплении стабильности и прочности достигнутых результатов.

Оценивая проделанную работу, Андрей Лобкин отмечает: "Важно, что администрация Сахалинской области и представительные органы власти поддерживают политику, проводимую муниципалитетом".