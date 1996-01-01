Суйфэньхэ оседлал Пегаса

Небольшой по китайским меркам приграничный городок Суйфэньхэ отметил самое главное, быть может, событие в своей истории. 16 августа в пригороде его, буквально на границе с Россией, состоялось торжественное открытие первой очереди китайского участка "Приграничного торгово-экономического комплекса Суйфэньхэ-Пограничный". Первых посетителей приняли восьмиэтажный 5-звездный отель на 350 номеров и огромный торгово-выставочный центр общей площадью более 80 тыс. кв. м.

Поучаствовать в событии и приуроченном к нему форуме "Торгово-экономическое сотрудничество приграничных территорий России и Китая" приехали высокопоставленные чиновники, ученые, предприниматели, журналисты двух соседствующих стран. В роли хозяев выступили вице-губернатор провинции Хэйлунцзян г-н ВАН Лиминь, мэр Суйфэньхэ г-н СУИ Гуангуо и, конечно, владелец и президент известной в Азии строительной корпорации г-н СЮЙ Жунмао - генеральный инвестор проекта.

По информации, полученной из различных источников, строительство двух первых объектов ПТЭК вместе с прилегающими к ним дорогами и рукотворными озерами обошлось корпорации "Шимао" примерно в 1 млрд юаней. Еще 40 млн ей придется ежегодно тратить на их содержание. По мнению экспертов, пока комплекс не будет построен целиком и не заработает на полную мощность, эти затраты корпорации окупить не удастся.

Тем не менее в ближайшие годы "Шимао" намерена довести свои инвестиции в ПТЭК до 10 млрд юаней, что примерно соответствует $1,250 млрд. И построить в долине, соединяющей Суйфэньхэ с пограничным переходом, целый туристический городок - две улицы в национальном стиле Китая и России с торговыми, развлекательными и оздоровительными заведениями. Чтобы любой турист из Китая или России мог на территории ПТЭК одновременно и отдохнуть, и развлечься, и сделать необходимые покупки.

В центре будущего туристического городка строители "Шимао" воздвигли многометровый бетонный столп, сродни Александрийскому. Его венчает фигура стремящегося ввысь крылатого коня Пегаса, которого жители Суйфэньхэ уже называют новым городским символом. Пегас, правда, во все времена считался символом поэзии, а не торговли... Впрочем, в современном Китае - это, наверное, уже одно и то же.

Главная задача китайского участка ПТЭК - стать одним из основных на Дальнем Востоке центров делового сотрудничества России и Китая. Причем не только торгово-логистического, но и в сфере развития высокотехнологичных производств. Основа для движения ПТЭКа в этом направлении заложена солидная.

Неслучайно Суйфэньхэ уже называют в Китае "Северным Шеньженем", имея в виду знаменитый город-технопарк на берегу Южно-Китайского моря. Как и Шеньжень, Суйфэньхэ из крошечного поселка стремительно превращается в современный процветающий мегаполис, остро нуждающийся в специалистах самого разного профиля. Сегодня он богатеет за счет торговли. И обороты его растут. За год городок со 100 тыс. населением, из которого 40% - приезжие, "переваривает" примерно 1 млн туристов и $2 млрд внешнеторгового оборота. Это 10-я часть всех сделок России и Китая. Также Суйфэньхэ планирует активно развивать у себя и высокотехнологичное производство. Оно позволит за несколько лет увеличить население города до 300 тыс. "На вырост" строится сейчас новое водохранилище, которое одновременно станет и новой зоной отдыха. С просьбой оплатить строительство водохранилища правительство обратилось к Сюи Жунмао и получило согласие. "Шимао" щедро финансирует ПТЭК. За это беспрепятственно строит бизнес-центры и торговые комплексы практически по всему Китаю.

Вот такой альянс государства и крупного капитала. Мелкий бизнес в Суйфэньхэ пока относится к ПТЭК настороженно. Лучшие рестораны, ночные клубы, сауны и массажные салоны, по предложению администрации ПТЭК, готовятся открыть там свои филиалы или вовсе перенести туда бизнес. Все прочие опасаются, что новые гостиницы, магазины и центры развлечений перехватят туристов и их деньги. Основания для таких опасений, может быть, и есть, но, скорее всего, по мнению специалистов, ПТЭК будет способствовать лишь расслоению местного бизнеса. Туристов побогаче примет новый комплекс, а остальные все равно будут селиться в городе, в гостиницах попроще.

А вот российские эксперты и предприниматели ждут открытия ПТЭК с нетерпением. Правда, с первоначальной мечтой о единой российско-китайской зоне ПТЭК все уже распрощались. Задача дня сегодняшнего - открыть между двумя участками ПТЭК - российским и китайским - пункт пропуска для грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и даже пешеходов. И еще добиться у Москвы права - вводить на территорию российского участка ПТЭК китайских рабочих и специалистов, чтобы работали они на российском участке ПТЭК, а жили в Суйфэньхэ.

Если в ближайшие два года решить эти проблемы не удастся, а Москва пока ведет себя инертно, то идея ПТЭК может себя изжить. В этом случае Приморье ждет опасность гораздо более серьезная, чем нелегальная эмиграция и теневая скупка китайскими предпринимателями российских компаний. Суйфэньхэ с его льготами для бизнеса и комфортными условиями проживания для бизнесменов со временем просто переманит к себе с территории Приморья и российский капитал, и российских капиталистов. ПТЭК - это шанс с помощью китайцев сохранять и развивать российский бизнес на российской территории.

Кстати, "Шимао" согласна вкладывать деньги и в российский участок ПТЭК. По информации, полученной из неофициального, но вполне надежного источника, китайцы сейчас "работают" над решением проблем российского участка непосредственно в Москве. А на переговорах в Суйфэньхэ обсуждался вопрос о создании на российской территории производства на основе современных информационных технологий. Вероятнее всего, дешевых книжек-компьютеров для школьников.

Намерена "Шимао" продвигать в Россию и китайские автомобили. И даже организовать в Приморье их сборочное производство. Автомобильный павильон в торгово-выставочном комплексе, в отличие от прочих, которые пока стоят пустыми, уже принимает посетителей.