На Абрамовича равняйсь!

Когда Камиль Исхаков первый раз побывал на Чукотке, губернатор области Роман АБРАМОВИЧ накормил его олениной. Оленина так понравилась полпреду, что он решил отведать ее еще раз, а также накормить ею всех дальневосточных губернаторов. Об этом он сам сказал на одной из пресс-конференций еще весной. Ждать дегустации пришлось аж до 24-25 августа - именно на эти дни назначили Совет губернаторов при полпреде в Анадыре.

Слетать на Чукотку и не заглянуть при этом на Аляску - деньги на ветер. Тем более что Исхакову там понравилось, едва ли не так же, как есть оленину. Однако вот незадача - побывать на Аляске второй раз полпреду не удалось. Ему не успели вовремя оформить визу. Поэтому вместе с губернатором Чукотки на стареньком самолете Ан-26 он полетел на следующий день в Билибинский район.

Первым делом Исхаков с Абрамовичем посетили Билибинскую атомную станцию. О станции ее директор Михаил ЧУДАКОВ рассказывал высоким гостям за закрытыми для СМИ дверями. На вопрос "ДК", адресованный полпреду, о чем был разговор и как ему станция, Исхаков пожал плечами: "Нормальная станция, хорошая станция".

Кстати, известно, что руководство Минатома, когда приезжало сюда с проверкой, готовило документы на закрытие АЭС, но оказалось закрыть дороже, чем содержать работающую. Ведь в городе Билибино население составляет около 7 тыс. человек.

Следующим пунктом посещения оказалось село Канчалан. Там разводят оленей, и полпреду, наконец-то, удалось накормить олениной дальневосточных чиновников. Правда, через посредников - Исхаков остался в Анадыре ждать руководителя Минатома Сергея КИРИЕНКО, который должен был прилететь в тот же день с рабочим визитом на Билибинскую АЭС.

Кроме того, на Чукотку приехал федеральный министр - науки и образования РФ Андрей ФУРСЕНКО, который на обсуждении нацпроекта "Образование" заявил, что за 3 года в нашей стране будет создано 200-250 центров профессионального образования, чтобы решить проблему дефицита высококвалифицированной рабочей силы.

Но ключевым вопросом на совете в Анадыре все-таки стало подведение итогов социально-экономического развития Дальневосточного региона.

Досье В январе-июне 2006 года в округе в целом отмечается некоторое увеличение темпов экономического развития. Индекс промышленного производства по округу (в сопоставимых ценах) составил 104,1%. Прирост промышленного производства достигнут в Сахалинской области (на 56,2%), Приморском крае (23,5%), Амурской области (1,8%) и Камчатской области (0,9%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в округе снизились объемы производства по большинству важнейших видов продукции. Золотодобывающими предприятиями округа добыто 26234 кг золота, что составляет 99% к уровню прошлого года. В округе остается преобладающей сырьевая экспортная направленность лесной отрасли. Из 6571 тыс. куб. м произведенной деловой древесины на экспорт в необработанном виде направлено 4873 тыс. куб. м (75%).

Наибольшее внимание было уделено Чукотке. Вице-губернатор Михаил СОБОЛЕВ доложил, что за последние пять лет правительство округа достигло невиданных успехов. Вот, например, за 2001-2005 годы общая сумма доходов консолидированного бюджета Чукотского автономного округа выросла более чем в 4,8 раза. Размер государственного долга сократился на 1,2 млрд руб. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила более 7000 руб. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах ко всему населению в IV квартале 2005 года составила 27,4%. На этих словах Соболева полпред заметил, что 27,4% - это, наверное, одни неработающие пенсионеры. А Абрамович согласно кивнул головой.

- Северные регионы Дальнего Востока должны взять пример с Чукотского автономного округа. Еще 6 лет назад здесь была разруха, а сейчас у людей есть работа, жилье, социальная инфраструктура, везде видна заботливая рука губернатора Романа Аркадьевича Абрамовича, - сделал вывод полпред.

Конечно, губернатор Корякского автономного округа Олег КОЖЕМЯКО и губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ пытались всем доказать, что в их регионах тоже сделаны определенные успехи. Однако на фоне успехов Абрамовича их достижения выглядели несколько бледнее. И все понимали почему - так, как Чукотка, ни один регион развиваться не сможет, по крайней мере, до тех пор, пока на губернаторство не станет претендовать очередной олигарх. Кстати, стоило только Абрамовичу "избавиться" от "Сибнефти", как бюджет Чукотки обеднел на 6 млрд руб.

Было даже как-то неудобно за губернаторов, которые работают, придумывают что-то, чтобы их регион не просто выживал, а жил хорошо, но им снова и снова ставят в пример Чукотку. Хотя жителям этого отдаленного уголка Дальнего Востока можно даже позавидовать...