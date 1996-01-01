Людям важны перспективы, уверенность в том, что территория будет развиваться

Начало октября в Хабаровске, похоже, выдастся жарким. Но отнюдь не по погодным условиям. Дальневосточный международный экономический форум, запланированный на 5-6 октября, обещает стать масштабным и ярким событием. Объектом для обсуждения станет уже не только Дальний Восток и Забайкалье, как на прошлогоднем конгрессе, а весь восток России. Подробнее о предстоящем мероприятии в интервью "ДК" рассказал заместитель председателя правительства, министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

- Александр Борисович, известно, что, в отличие от прошлогоднего Дальневосточного международного экономического конгресса, форум, который пройдет в октябре, ставит в повестку дня обсуждение вопросов, касающихся развития не только Дальнего Востока, но и Сибири, выработки стратегии регионального развития в целом. Более того, инициаторы форума - партия "Единая Россия" сделали его своим официальным мероприятием. Почему местом проведения был выбран Хабаровск?

- Я бы отметил несколько моментов. Во-первых, на последнем съезде партии "Единая Россия" в Красноярске было дано поручение губернатору Хабаровского края Виктору ИШАЕВУ и губернатору Красноярского края Александру ХЛОПОНИНУ, которые еще и являются председателями ассоциаций межрегионального экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" и "Сибирское соглашение", разработать проект развития Сибири и Дальнего Востока. Поэтому место проведения форума уже предопределялось. Во-вторых, Хабаровск действительно уже зарекомендовал себя как город, где эффективно и комфортно можно провести достаточно большое мероприятие, где есть организационные условия, удобные транспортные схемы. В-третьих, было обращение с предложением о проведении форума Виктора Ишаева к Борису ГРЫЗЛОВУ не только как к руководителю партии "Единая Россия", но и как к председателю Госдумы. Ведь исход многих вопросов, которые мы собираемся рассматривать на форуме, зависит от законодательной базы, а значит, от Госдумы. Сейчас много форумов проводится, на осень запланированы Кубанский, Байкальский форумы, но наш - главный. Так решила Госдума, так считаем и мы.

- Насколько вам помог опыт проведения конгресса сейчас, при организации форума?

- Опыт конгресса бесценен. И с точки зрения организации, и самого содержания. Есть масса мелочей, которые имеют большое значение для организаторов, а со стороны они вообще незаметны, и об этом никто не думает. Одно дело - проводить конференции на 50-200 человек, а совсем другое, когда количество участников под тысячу. В прошлом году болевыми точками стали гостиницы. Во время работы зал не смог вместить всех желающих принять участие в пленарном заседании. И на "круглые столы" участников тоже приходилось ограничивать по этой причине.

- Надо полагать, именно поэтому количество участников в этом году ограничили?

- Мы ушли от простой подачи заявок через интернет-сайт, как было в прошлом году. Решили больше поработать над качественным составом. Участвовать в форуме будут не просто желающие, а те, кто сможет при обсуждении вопросов принести наибольшую пользу. Мы старались приглашать экспертов в разных отраслях. Кроме того, для каждого региона мы выделили квоты на количество участников, и уже администрации на местах решают, кого отправлять. В Хабаровск приедут депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители федеральных исполнительных органов власти, Российской академии наук, руководители регионов, представили крупного бизнеса. Будут представители нефтегазовых, угольных, транспортных, промышленных компаний. Многие уже подтвердили свое участие. К примеру, президент "Роснефти" Сергей БОГДАНЧИКОВ, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС.

Ожидается около 100 иностранных гостей. Есть заинтересованность со стороны США, Японии, Китая, Южной Кореи, Германии, Швейцарии. Предполагаем, что это будут представители как органов власти, так и бизнеса. Особый интерес проявили лесоперерабатывающие и горнодобывающие компании.

Планируем, что всего, с учетом прессы, будет 600 - максимум 650 участников. В первый день все побывают на пленарном заседании, а во второй разойдутся на "круглые столы", после чего все вместе подведем итоги.

- На ваш взгляд, такие мероприятия, как форум, это лишь способ привлечь внимание к региону за счет vip-персон или вы ждете серьезного экономического эффекта?

- Мы ставим перед собой несколько целей. Имидж, безусловно, имеет значение. Хочется провести форум на высоком уровне, доказав всем, что мы можем многое, ведь в Москве обсуждать какие-то вопросы - это одно, а на месте - совсем другое. Но наша основная задача - все-таки доработать Проект долгосрочного социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока. Сделать проект таким, чтобы это был документ не просто партии "Единая Россия", но и Госдумы, Правительства России и т.д. Главная мысль - мы не просто спасаем Дальний Восток и Сибирь, а находим решения, как через развитие Дальнего Востока и Сибири поднять Россию. Для этого, прежде всего, необходимо разработать нормативно-правовую базу. Учитывая, что соберутся и депутаты, и представители регионов и науки, надо попытаться обсудить и выработать общую стратегию для совершенствования нашего законодательства.

Важная часть форума - представление инвестиционных проектов, обсуждение узких вопросов на "круглых столах". По результатам форума (не сразу, конечно, а через некоторое время) хотелось бы иметь готовые нормативные акты, реализованные проекты и долговременную стратегию развития востока России, которая будет признана на всех уровнях власти и бизнеса.

- Какие темы "круглых столов" наиболее актуальны для Хабаровского края?

- Для нас первый по важности "круглый стол" - "Проблемы народонаселения востока России". Впрочем, не только для нас, но и для всех, наверное. Ведь тенденция сокращения населения характерна для всего Дальнего Востока. Сейчас реализуется программа переселения избыточного населения из северных районов, мы вносим предложение о переселении людей с севера Дальнего Востока в его южную часть. Еще одна программа, которую намерено запустить федеральное правительство - переселение соотечественников из стран СНГ. Эта программа до конца еще не сформирована, но уже сейчас нужно учитывать множество факторов, которые, если не расставить правильно акценты, могут в перспективе стать минами замедленного действия. Мы считаем, что в первую очередь в регионе необходимо закреплять местное население, для него создавать комфортные условия проживания и рабочие места, которые обеспечат достойный уровень заработной платы. Очевидно, что, если местные будут жить в неблагоприятных условиях, а приезжим будут помогать решать квартирный вопрос, возникнут социальные катаклизмы. И такое у нас уже было в 70-е годы. Важно закреплять население не только с помощью квартир или рабочих мест. Людям важны перспективы, уверенность в том, что территория будет развиваться, и гарантии того, что федеральный центр не бросит регион на выживание, как это было в конце прошлого столетия. Ведь именно тогда отток населения из региона был самым большим.

Сегодня актуальны и совместные действия всех регионов Дальнего Востока, и реализация программ, основанных на собственных особенностях краев и областей. Например, наш Хабаровский край имеет определенные конкурентные преимущества, в том числе и удобное географическое положение, и если у нас развивать железную дорогу, порты, лесопереработку, то это открывает большие перспективы, в том числе и для наших соседей. Поэтому необходимо всем очень хорошо подумать и выработать комплексный подход к решению демографических проблем округа.

- Что Хабаровский край, в свою очередь, готов предложить участникам форума? Какие проекты вы приготовили?

- По каждому "круглому столу" мы готовим инвестиционные проекты. Например, есть около 10 проектов, связанных с лесной отраслью. В частности, с переработкой древесины. Будем продолжать продвигать проект строительства целлюлозно-бумажного комбината, стоимость которого около $1 млрд. И к этому проекту уже есть интерес у многих компаний, как российских, так и зарубежных. Есть проекты по геологоразведке и добыче полезных ископаемых, в том числе нефти, газа, циркония. Разработаны интересные проекты по развитию портов и вообще инновации, связанные с совершенствованием транспортной инфраструктуры. На наш взгляд, перспективны предложения по энергетике. Например, строительство Ургальского энергокомплекса, который будет работать на местном угле.

- В рамках форума предполагается провести еще ряд серьезных мероприятий. Например, пуск газопровода...

- Действительно, у наших гостей будет шанс увидеть реальные проекты, которые уже реализуются в Хабаровском крае. Предполагается торжественное открытие газопровода Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск и перевод Хабаровской ТЭЦ на газ. Ориентировочно 4 октября с участием руководителей ключевых компаний - консорциума, осуществляющего проект "Сахалин-1", - состоится презентация пуска нефтяного терминала в Де-Кастри. Кроме того, хотелось бы отметить, что в рамках форума пройдет Приамурская торгово-промышленная ярмарка-2006, где будут представлены сотни компаний из Сибири и с Дальнего Востока.

- Александр Борисович, как складываются отношения Хабаровского края с федеральным центром? Не так давно в Правительстве РФ было создано Министерство регионального развития. Это что-то изменило?

- На мой взгляд, у нас с федеральным центром нормальные, рабочие отношения. Хотя, безусловно, федеральный центр не всегда принимает те решения, которые нужны нам. Один из ярких примеров - мясные квоты, которое Правительство России решило ввести для мясопереработчиков с целью поднять сельское хозяйство на местах. А у нас нет сельскохозяйственной базы, и наши мясопереработчики вынуждены либо приобретать дорогостоящее сырье, либо выезжать в Китай, покупать там мясо и перерабатывать его, а затем вывозить под своей маркой.

Еще один пример с лесопереработкой. Лет десять мы добивались, чтобы лес перерабатывали у нас, а не увозили за рубеж. Мы говорили, что надо поднять экспортные пошлины на круглый лес, чтобы стало невыгодно гнать его за рубеж, а на переработанную древесину снизить пошлины. Столько лет потеряли, и, наконец, нас услышали. Недавно были подняты пошлины на круглый лес, а на ряд продукции деревообработки снижены вплоть до нуля.

Во время же недавнего визита первого вице-премьера Правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА мы с ним нашли взаимопонимание по многим вопросам. В общем, в чем-то федеральный центр нас сразу поддерживает, а в чем-то приходится убеждать годами.

Форум - одно из таких событий, когда какие-то важные вопросы можно решить быстрее, обратив на них пристальное внимание лиц, принимающих решение.

- Судя по развитию событий, стоит ли ожидать, что в следующем году объектом обсуждения на новом экономическом форуме или конгрессе в Хабаровске станет уже не только Дальний Восток и восток России, но и вся Россия?

- Хороший вопрос. Конечно, превратить Хабаровский край в площадку для обсуждения общероссийских проблем было бы неплохо. По сути, так уже и происходит. На наших мероприятиях мы совместно с федеральными органами власти пытаемся вырабатывать конструктивные решения региональных проблем в общем контексте развития страны. Ведь развитие Сибири и Дальнего Востока - это важнейшее условие модернизации России в целом.