Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Газ придет в край 5 октября
Газопровод Сахалин- Комсомольск - Хабаровск мощностью 4,5 млрд кубометров природного газа в год будет введен в эксплуатацию 5 октября 2006 года. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ.
По его словам, в настоящее время проводятся испытания газопровода на участке Комсомольск - Хабаровск. "Нет сомнений, что первый газ пойдет в Хабаровский край пятого числа", - заявил губернатор. Он отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры о продаже акций ОАО "Дальтрансгаз" "Газпрому". Пока стороны не могут договориться о цене. "Хабаровский край вложил в этот проект более 7 млрд руб. в сегодняшних ценах, и мы хотим вернуть свои затраты и получить еще немного для реализации программы газификации", - сказал Ишаев. Помимо "Газпрома" на акции ОАО "Дальтрансгаз" претендует "Роснефть", которой уже принадлежит 25% акций этого предприятия.
Примерная мощность газопровода (с учетом того, что в дальнейшем газ пойдет в Приморский край и Китай) - 8 млрд кубометров газа в год. Оператор проекта "Сахалин-1", поставщик газа в Хабаровский край американская компания ExxonMobil обратилась с инициативой в Правительство РФ о продлении газопровода Сахалин-Хабаровск в КНР. Однако снижения энерготарифов в крае благодаря газификации, со слов Ишаева, не произойдет. "Нам необходимо удержать энерготарифы на сегодняшнем уровне, - сказал он, - а те средства, которые будут получены, пойдут на газификацию всей территории".
Строительство врезок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расположенных на территории Хабаровского края, в строящуюся нефтепроводную систему Восточная Сибирь -Тихий океан (ВСТО), как заявил губернатор, начнется на втором этапе, когда будет строиться распределительная сеть внутри России. Такое поручение после разговора с Ишаевым дал Президент РФ. "Было бы крайне досадно возить нефть цистернами вдоль нефтепровода", - отметил Ишаев. Ранее председатель совета директоров НК "Альянс", которой принадлежит Хабаровский НПЗ, Муса БАЖАЕВ сообщал, что компания, наряду с "Роснефтью" (Комсомольский НПЗ), ведет переговоры о строительстве отвода от ВСТО.
ДосьеРеализацию проекта ВСТО предполагается осуществить в два этапа. На первом этапе предусматривается строительство участка нефтепровода Тайшет-Сковородино (2,4 тыс. км) и сооружение нефтеналивного терминала на побережье Тихого океана мощностью 30 млн тонн нефти в год. На втором предполагается построить участок нефтепровода Сковородино- побережье Тихого океана. В случае строительства ответвления на Китай планируется, что туда пойдет 30 млн тонн нефти в год, а по маршруту Сковородино-Тихий океан - 50 млн тонн. "Транснефть" приступила к строительству нефтепровода со стороны Тайшета 24 апреля.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года