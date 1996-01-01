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Газ придет в край 5 октября

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Газопровод Сахалин- Комсомольск - Хабаровск мощностью 4,5 млрд кубометров природного газа в год будет введен в эксплуатацию 5 октября 2006 года. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ.

По его словам, в настоящее время проводятся испытания газопровода на участке Комсомольск - Хабаровск. "Нет сомнений, что первый газ пойдет в Хабаровский край пятого числа", - заявил губернатор. Он отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры о продаже акций ОАО "Дальтрансгаз" "Газпрому". Пока стороны не могут договориться о цене. "Хабаровский край вложил в этот проект более 7 млрд руб. в сегодняшних ценах, и мы хотим вернуть свои затраты и получить еще немного для реализации программы газификации", - сказал Ишаев. Помимо "Газпрома" на акции ОАО "Дальтрансгаз" претендует "Роснефть", которой уже принадлежит 25% акций этого предприятия.

Примерная мощность газопровода (с учетом того, что в дальнейшем газ пойдет в Приморский край и Китай) - 8 млрд кубометров газа в год. Оператор проекта "Сахалин-1", поставщик газа в Хабаровский край американская компания ExxonMobil обратилась с инициативой в Правительство РФ о продлении газопровода Сахалин-Хабаровск в КНР. Однако снижения энерготарифов в крае благодаря газификации, со слов Ишаева, не произойдет. "Нам необходимо удержать энерготарифы на сегодняшнем уровне, - сказал он, - а те средства, которые будут получены, пойдут на газификацию всей территории".

Строительство врезок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расположенных на территории Хабаровского края, в строящуюся нефтепроводную систему Восточная Сибирь -Тихий океан (ВСТО), как заявил губернатор, начнется на втором этапе, когда будет строиться распределительная сеть внутри России. Такое поручение после разговора с Ишаевым дал Президент РФ. "Было бы крайне досадно возить нефть цистернами вдоль нефтепровода", - отметил Ишаев. Ранее председатель совета директоров НК "Альянс", которой принадлежит Хабаровский НПЗ, Муса БАЖАЕВ сообщал, что компания, наряду с "Роснефтью" (Комсомольский НПЗ), ведет переговоры о строительстве отвода от ВСТО.

Досье

Реализацию проекта ВСТО предполагается осуществить в два этапа. На первом этапе предусматривается строительство участка нефтепровода Тайшет-Сковородино (2,4 тыс. км) и сооружение нефтеналивного терминала на побережье Тихого океана мощностью 30 млн тонн нефти в год. На втором предполагается построить участок нефтепровода Сковородино- побережье Тихого океана. В случае строительства ответвления на Китай планируется, что туда пойдет 30 млн тонн нефти в год, а по маршруту Сковородино-Тихий океан - 50 млн тонн. "Транснефть" приступила к строительству нефтепровода со стороны Тайшета 24 апреля.
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