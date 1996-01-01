152 кандидата идут по одномандатным округам

Закончили принимать документы от кандидатов в депутаты ЗС ПК. Всего по одномандатным округам выдвинулись 170 кандидатов. Из 170 кандидатов 73 выдвинуто избирательными объединениями.

Документы на регистрацию предоставили 152 кандидата. 82 кандидата внесли 83 залога (один из них выдвигается по двум разным округам), 35 - представили подписные листы и 35 - заявления об их регистрации на основании документов.