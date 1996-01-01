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Министр объявил конкурс
Ход реализации приоритетного национального проекта "Образование" на Дальнем Востоке проверяет лично министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО. Вначале недели он посетил с рабочим визитом Петропавловск-Камчатский, а вчера прилетел во Владивосток.
В столице Приморье у министра запланирована встреча с губернатором края, ректорами ведущих приморских вузов, руководством и ученым сообществом ДВО РАН. Кроме того, он посетил краевой учебно-научный центр для одаренных детей и принял участие в межрегиональной видео-конференции, посвященной нацпроекту "Образование". По словам министра, в реализации нацпроекта принимают активное участие не только органы управления образованием субъектов федерации РФ, но и общественные организации. Также он отметил, что заинтересованность и участие общественности в реформировании образования очень важны.
Кроме того, министр объявил, что нацпроект "Образование" ждут существенные изменения, например, появится 2 новых конкурса, один из них - конкурс регионов. Планируется на конкурсной основе ввести государственную поддержку тех субъектов РФ, которые представят наиболее амбициозные по результатам, но обоснованные и аргументированные проекты модернизации системы общего образования своего региона.
Второй конкурс направлен на развитие начального и среднего профобразования. Ожидается, что за 3 года в России появятся до 250 "инновационных" центров начального и среднего профобразования. Конкурсы рассчитаны на 3 года, ежегодно на их реализацию планируется выделять по 3,5 млрд руб. из федерального бюджета.
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