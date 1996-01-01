Четырехлетка для села

Приморье обзаведется собственной программой развития сельского хозяйства. По мнению ее разработчиков, в сельхозпроизводстве сложилась такая ситуация, что отдельные меры уже не дают результата - необходим программный подход.

Программу подготовили депутаты Законодательного собрания Приморского края совместно с краевым департаментом сельского хозяйства и продовольствия, ее официальное название - "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2007-2010 гг."

"В отличие от нацпроекта, где предусмотрено развитие отдельных направлений, наша программа более широкая, она охватывает все отрасли сельхозпроизводства, - поясняет Сергей СИДОРЕНКО, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК. - И по всем отраслям заложена положительная динамика - от 15 до 40%. Прописаны конкретные меры, сделано экономическое обоснование, выполнены все необходимые расчеты - что даст каждый рубль, вложенный в развитие сельхозпроизводства. Программа предполагает увеличение государственной поддержки сельского хозяйства до 750-800 млн руб. в год".

Программу предполагается финансировать из федерального и краевого бюджета, а также из внебюджетных источников. Одно из важнейших направлений, которое нашло отражение в этом документе, - привлечение профессиональных кадров и их закрепление на селе, что совершенно логично, ведь без "человеческого фактора" никакие финансовые вливания не дадут результата.

На прошлой неделе программа была одобрена комитетом ЗС по продовольственной политике и природопользованию, в ближайшее время она будет направлена на заключение губернатору Сергею ДАРЬКИНУ, который и должен внести этот документ на рассмотрение краевого парламента. Вместе с программой на рассмотрение губернатора будет передан закон "О развитии сельского хозяйства Приморского края".

"Это не случайное совпадение, - комментирует Сергей Сидоренко. - Не так давно Государственная Дума наконец-то приняла в первом чтении проект федерального закона "О развитии сельского хозяйства", но там прописаны только общие положения. Предполагается, что конкретные меры будут обозначены в программе, которая последует за законом, но когда это произойдет - неизвестно, ведь самого закона мы ждем уже несколько лет. Поэтому на региональном уровне мы решили пойти другим путем, объединив оба документа: закон отражает концептуальные подходы, а программа конкретизирует их с точностью до мелочей. При благополучном стечении обстоятельств мы рассчитываем принять закон в первом чтении уже на сентябрьском заседании краевого парламента".