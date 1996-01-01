Первым от "Родины" идет Мамошин

В заметке, опубликованной в "ЗР" № 64 был неверно указан статус лидера регионального отделения политической партии "Родина" по Приморскому краю.

Уточняем, что 28 июля 2006 г. на конференции РО партии "Родина" действующий депутат ЗС ПК Александр МАМОШИН был выбран председателем регионального отделения, ранее занимавший эту должность Игорь УСОВ стал членом совета РО. Поэтому первым в зарегистрированном Крайизбиркомом списке партии "Родина" на выборы в ЗС ПК идет Александр МАМОШИН.