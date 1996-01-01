Приморские "медведи" не оригинальнее коллег

8 октября, помимо приморцев, выбирать депутатов региональных парламентов будут жители Карелии, Тувы, Чувашии, Астраханской, Липецкой, Новгородской, Свердловской областей и Еврейской автономной области.

Много общего в действиях "Единой России" в этих регионах.

Как оказалось, "партия власти" зачастую способна на самые неординарные предвыборные решения. Всего на депутатские мандаты претендует более 400 кандидатов от "ЕР", в том числе 284 по спискам и 157 - по одномандатным округам. Несмотря на неоднократные заявления о том, что партия намерена отказаться от административного ресурса, во всех регионах, где 8 октября пройдут выборы, лидерами списков "ЕР" стали главы этих субъектов федерации. В некоторых регионах компанию им составили мэры региональных столиц - кроме Приморья, они включены в списки "ЕР" по Липецкой, Астраханской и Еврейской автономной областям.

К чести приморского отделения "медведей", в некоторых регионах представителей крупного бизнеса в партийных списках гораздо больше. Особенно этим "грешат" перечни кандидатов в Думу Новгородской области и Законодательное собрание Карелии.

Вообще, в регионах европейской части России в списках "ЕР" довольно часто встречаются директора предприятий, в названии которых присутствуют слова "нефть" и "газ". А вот в промышленно развитой Свердловской области крупных бизнесменов в списке почти нет. Напротив, свердловский список по праву можно назвать самым "чиновным". Помимо действующих депутатов, в нем широко представлены областные и муниципальные чиновники самого разного уровня, вплоть до вице-мэра Екатеринбурга.

Действующих депутатов представительного органа власти во всех списках в целом немного, однако в разных регионах их процент существенно отличается.

Самой "стабильной" в этом плане является дума Астраханской области, многие из нынешних депутатов которой претендуют на места в ее новом составе. Астраханская область лидирует и по "массовости" списков - 50 человек по областному округу плюс 28 одномандатников. Многие из кандидатов являются действующими главами районов области - по-видимому, областной центр всерьез заинтересован в получении поддержки со стороны сельского населения.

"Единороссы" из Липецкой области, судя по всему, намерены сосредоточиться исключительно на "социалке" - помимо 5 главных врачей больниц, в нем присутствуют школьные и вузовские преподаватели, директор библиотеки и даже один безработный. В списках по остальным регионам присутствуют учителя и врачи, представители ветеранских организаций, спортсмены. В ЕАО при том, что "медвежий" список здесь самый короткий из всех регионов, при помощи "ЕР" попытают счастья на выборах сразу двое акушеров-гинекологов из райбольниц - так что поддержка "ЕР" здесь обеспечена. По крайней мере, со стороны благодарных мам.

Кандидаты "от молодежи" везде, за исключением республики Тува, "отодвинуты" в конец списка, что оставляет им крайне призрачные шансы быть представленными в законодательных органах. Таким образом, обещание партии о 20%-ной квоте для молодежи так и осталось обещанием.

Напомним, что во всех девяти регионах выборы пройдут по так называемой смешанной системе, то есть половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а половина - по одномандатным округам. Во всех субъектах проходной барьер для политических партий установлен на уровне 7%. Графа "против всех" будет отсутствовать в бюллетенях на выборах в Карелии, Приморье и Еврейской АО.