Предвыборная рутина

В понедельник крайизбирком продолжил регистрацию кандидатов в ЗС ПК по одномандатным округам. Вообще нынешняя неделя у членом избиркома очень горячая - до 1 сентября надо успеть зарегистрировать всех, кто либо внес залог, либо собрал подписи избирателей, к которым у комиссии претензий нет.

Более 170 человек претендуют всего на 20 мандатов, так что выбор есть. Однако есть округа перенаселенные, в которых 11 выдвинутых кандидатов, например, округов №№2, 6, 7, 12. А есть самый малочисленный округ №14, где всего лишь 4 выдвинутых кандидата, на этом округе не нашлось достойного представителя "Единой России", поэтому за мандат будут бороться - рядовой член партии, действующий депутат Виктория НИКОЛАЕВА и коммерческий директор ООО "Санаторий "Амурский залив" Игорь КОВАЛЕВ. Соперничество Николаева-Ковалев, заметим, странное для людей, знающих роль санатория в бизнесе главы города. Еще 2 кандидата в депутаты по этому округу представляют Аграрную партию и КПРФ.

После вчерашнего заседания избирательной комиссии число зарегистрированных одномандатников уже приблизилось к сотне человек. Собственно предвыборная кампания по Избирательному кодексу продлится лишь месяц и начнется с 9 сентября. Уже в следующий понедельник, 4 сентября, избирком соберется для того, чтобы распределить бесплатное время на теле- и радиоканалах.