Список закрыт

Подведена черта под списком выдвиженцев на выборах в ЗС ПК - 23 августа, в 18 часов по местному времени Крайизбирком закончил прием документов от кандидатов по одномандатным округам и от избирательных объединений.

Последними зарегистрированными избирательными объединениями стали региональное отделение партии "Единая Россия", российской демократической партии "ЯБЛОКО", партии "Свобода и народовластие" и местного отделения ЛДПР. Таким образом, если все в порядке у избирательных объединений будет с документами и ведением агитации, то 8 октября приморские избиратели будут делать выбор из 12 политических объединений и более 150 кандидатов по одномандатным округам.

Между тем, Российскую партию Жизни под монастырь подводят рекламные кампании. Уже есть первая жалоба от активного избирателя КИСЛОВА, усмотревшего на установленных во Владивостоке и Уссурийске щитах с брендом РПЖ нарушения избирательного законодательства. Члены избиркома уделили рассмотрению жалобы очень много времени и пока окончательного решения не приняли.

Выяснилось, что два договора с рекламными фирмами у РПЖ закончились 31 июля и 1 августа, однако такова практика работы рекламщиков: пока нет следующего клиента на рекламный щит, реклама предыдущего будет висеть уже бесплатно. Таким образом, компании "Линарис" и "Примснабресурс" делают медвежью услугу РПЖ, которая по закону должна оплачивать рекламную информацию о своей партии из избирательного фонда. По словам представителя регионального отделения РПЖ Евгения КОРОВИНА, партийцы обращались к рекламщикам с просьбой демонтировать щиты, однако те "не понимают всю серьезность проблемы".