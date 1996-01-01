Рокировки в "белых домах"

Система кадровых зачисток не миновала и Находку, очередные перестановки произошли в администрации городского округа.

Уволен с занимаемой должности вице-мэр Василий ТАЛАНОВ, курировавший архитектуру, земельные отношения, муниципальное имущество, экологию и рекламу. Согласно официальной версии, озвученной "ЗР" руководителем аппарата администрации Находки Юрием КАЙДАНОВИЧЕМ, причиной добровольного ухода Таланова с поста, где он продержался около восьми месяцев, стали семейные обстоятельства. По информации, опубликованной в местной прессе, вице-мэра "ушли" из-за излишнего пристрастия к горячительным напиткам.

На освободившуюся в аппарате находкинской мэрии должность назначен Александр ДМИТРИЧЕНКО, в последнее время исполняющий обязанности директора, а затем замдиректора Находкинского рыбного порта. В настоящее время и.о. директора ОАО "НРП" является Сергей ШИНДЕНКОВ. Ожидается, что в ближайшее время должность руководителя порта займет Алексей НЕМКОВ, сложивший с себя полномочия гендиректора Находкинского нефтепорта.