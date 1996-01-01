Кому первый вице-премьер переехал дорогу?

Депутат ЗАКСа Адам ИМАДАЕВ направил письмо Президенту РФ, в котором пожаловался на произвол и несправедливое отношение к гражданам России со стороны его подчиненных, как местных, так и непосредственных.

"За свои 45 лет я еще не сталкивался с таким беззаконием со стороны местных властей, которое творилось во время приезда во Владивосток первого вице-премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА", - издалека начал Адам Михайлович - Пытаясь угодить высокому гостю, безосновательно и беспричинно перекрывают улицы и дороги". По этому поводу депутат Имадаев попросил Владимира ПУТИНА "вернуть во Владивосток спокойствие и законность, защитить горожан от незаконного усердия местных властей и рекомендовать членам правительства вести себя скромнее".

Что можно сказать в качестве комментария? Можно, конечно, посмеяться, тем более зная азартную натуру Адама Михайловича. Однако проблема есть - гнать с дороги горожан губернатору, мэру, полпреду или разного ранга спикерам и членам правительства позволяет лишь право, основанное на убежденности в своей особенности. В той западной демократии, на которую вышеназванные товарищи нет-нет да любят ссылаться, ни один госчиновник не может даже вообразить себе, что его работа важнее работы спешащего к пациенту врача, опаздывающего в школу учителя...

Кстати, завтра, во время торжественного открытия кинофестиваля центр Владивостока опять будет перекрыт. Церемония начнется в 18.30. Подвозить гостей к парадной лестнице кинотеатра "Океан" от гостиницы "Владивосток" будут по дороге с односторонним движением вдоль набережной. Ее и остальные подъезды к кинотеатру, перекроют заранее. Так что горожанам снова придется стоять в пробках или передвигаться пешком...